台股以30,370點開出 早盤、台積電均下跌

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。(中央社)

台股9日開盤指數為30,370.45點。台積電（2330）開盤價1,665元，下跌15元。

統一投顧表示，台股創新高後收量縮十字紅K線，收盤仍守穩5日線之上。KD指標持續在90以上超買區鈍化，RSI指標隨指數拉回略為下彎，MACD紅柱狀體略為縮小，整體技術面仍由多方控盤，仍須提防漲多乖離的震盪。OTC指數周四收量縮帶上影線黑K，成交量連續3個交易日萎縮，整體量價走勢比加權指數弱。

周四（8日）美股指數收盤：道瓊工業指數上漲0.55%，收49,266.11點；標普500指數上漲0.01%，收6921.45點；那斯達克指數下跌0.44%，以23,480.02點作收。

紐約聯準銀行最新調查顯示，美國消費者在去年12月對通膨的預期升溫，同時對就業市場的信心明顯惡化，反映勞動市場前景轉趨保守，為聯準會未來的利率決策增添變數，市場關注美國今晚非農就業數據公布。

另外美國聯邦最高法院定於今9日公布幾項判決，外界高度關注川普全球關稅政策的合法性裁決是否將在此時出爐。

三大法人周三買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）轉賣超298.71億元，投信賣超84.51億元；自營商買超（合計）22.79億元，其中自營商（自行買賣）買超4.52億元、自營商（避險）買超18.26億元。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,929口至2,593口，其中外資淨空單減少3,375口至26,047口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少958口至4,775口。

選擇權未平倉量部分，1月F2大量區買權OI落在30,700點，賣權最大OI落在30,000點 ; 月買權最大OI落在31,600 點，月賣權最大OI落在29,000 點。永豐期貨分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.48下降至1.26；VIX指數下降0.18至21.65；外資台指期買權淨金額3.6億元；賣權淨金額0.01億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

