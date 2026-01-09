證交所董座：基本面加AI 台股非虛胖

台股大盤在二○二六年開年就站上三萬點，證交所董事長林修銘表示，台股目前的表現並非虛胖，而是由實質的基本面與ＡＩ產業集群的實力所支撐。而台股連日上漲也帶動市值接近百兆元，因此超車法國，晉升為全球市值規模第七大的股市。

台股昨天以低盤開出，隨台積電股價由黑轉紅，一度反攻至一七○○元領軍下，最高反彈一五八點至三萬五九三點的新高，市值一度攀抵九十九點六八兆元；但市場傳出中國大陸祭出輝達H200晶片禁購令，引發ＡＩ供應鏈賣壓，終場下跌七十四點、收在三萬三六○點，成交量七五九二億元。

證交所昨天舉行歲末新春記者會，對於外界關切台股結構失衡，有虛胖之嫌，林修銘說，台股頻創新高，是反映台灣的產業實力，台灣資本市場有基本面做支撐，不是虛胖；這段期間美國以科技股為主的那斯達克同樣有很亮麗的表現，台股與國際市場連動。

林修銘指出，台灣資本市場已成為全球ＡＩ供應鏈的核心，這不僅反映在股價漲幅，更展現在上市公司紮實的獲利能力上。他說，證交所的中長期奮鬥目標是將台灣打造為「亞洲那斯達克」，並帶領台股市值持續往上攀升，劍指全球第六大股市。

據最新統計，台股市值約三點四二兆美元，已成功超越法國的三點三八兆美元，目前僅次於美、中、日、印、英、加。台股市值與排名第六的加拿大（四點○四兆美元）差距約○點六二兆美元（約新台幣十九兆元），隨着台灣科技產業持續輸出影響力，台股「坐七望六」指日可待。

證交所為了達成此目標，今年上半年已排定密集的海外招商行程，林修銘將親自率隊赴日、印、美東及美西等地，強化與國際主權基金及大型資產管理機構的連結。針對政府推動的「亞洲資產管理中心」政策，證交所已正式成立推動辦公室，鎖定十四項前瞻產業，要讓台灣成為全球資金長期停泊、共同成長的夥伴。

因應台股結構失衡問題，證交所總經理李愛玲說，證交所今年推出的Power Up Plan 2.0（價值提升計畫二點○），除了引領企業提升價值孵育亞洲新創獨角獸，對於低流動性的優質上市企業，也會協助這些企業與國外投資者議合，增加國際能見度；此外，將提出包括鼓勵企業自主檢視價值及短中期營運策略、修訂「企業價值提升計畫揭露指引」等策略，強化更多台灣中小企業的能見度及投資者的青睞。