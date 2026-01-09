新制勞退、國保基金委外代操 台股500億資金活水 來了

台股500億元資金活水來了，勞動基金運用局公告，2025年新制勞退及國保基金國內投資「絕對報酬型」委託經營案昨（8）日完成評選，由元大投信、安聯投信、施羅德投信、野村投信及摩根投信取得簽約資格，總委託金額500億元。

勞金局表示，此次委外代操規模為新制勞退基金每家90億元、國保基金每家10億元，共100億元，五家總委託金額共500億元，此次選出五家受託機構，後續將辦理簽約及撥款事宜。

此次委任類型為絕對報酬型，委託期間為五年，目標報酬率設定為臺灣證券交易所公告近五年年底股票集中市場平均殖利率，加計300個基本點。以2025年為例，近五年平均殖利率約3.33%，加計3個百分點後，年化目標報酬率約6.33%，五年累計目標報酬率至少達三成以上。

勞金局指出，近年國內上市櫃公司基本面穩健，並受惠AI等產業趨勢發展，具備長期投資價值。在全球市場波動加劇背景下，透過絕對報酬型投資策略，有助掌握進場時點、分散風險，並在不同市場情境中持續創造收益。

勞金局說，此次遴選亦將投標業者在永續投資策略與實際執行情形納入評分項目，期望透過受託機構影響力，引導企業強化ESG作為，推動永續發展，讓投資成果回饋社會。