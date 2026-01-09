台股總市值…全球第七大 集中市場叩關百兆元

台股開春以來迭創新高，加權指數昨（8）日盤中再創30,593點史上新高，上市市值一度攀升至99.68兆元，蓄勢叩關百兆大關。證交所董事長林修銘昨表示，台股總市值已躍升至全球第七大，下一步將挑戰第六大股市。

證交所昨天舉行歲末新春記者會，林修銘做出以上表述。另對近來那斯達克股市計劃延長交易時間至23個小時，他表示，延長交易確實是國際趨勢，證交所有在研議是否該延長；此外，也評估交割時間從「T+2」縮短至「T+1」，提升交易靈活性，優化外資作業效率。

全球股市市值前十大排名

據marketcapwatch以國家／地區別統計，台股去年底市值排名全球第八，現已擴增至3.42兆美元，超越法國的3.38兆美元，晉級至第七，居美國、中國、日本、印度、英國、加拿大之後。

目前台股與全球市值排名第六的加拿大4.04兆美元差距約0.62兆美元。法人認為，隨台灣科技產業站在AI產業浪頭上，台股「坐七望六」指日可待。

媒體追問台股接下來是否將挑戰全球第六大股市？林修銘說，不便談指數具體數據；面對媒體不斷追問，他則連說了六次「有信心」回應。

台股本波上漲主要由AI族群推動，非AI股相對弱勢，引發關注。林修銘表示，台股目前的表現並非虛胖，而是由實質的基本面與AI產業集群的實力支撐；而台灣資本市場已成為全球AI供應鏈核心，不僅反映在股價漲幅，更展現在上市公司紮實的獲利能力。他強調，證交所的中長期奮鬥目標是將台灣打造為「亞洲那斯達克」。

為達此目標，證交所今年上半年已排定密集的海外招商引資行程，林修銘將親自率隊赴日本、中東、印度、美東及美西等地，強化與國際主權基金及大型資產管理機構的連結，及促成海外企業來台掛牌；其中，中東行將與貿協攜手。

針對政府推動的「亞洲資產管理中心」政策，證交所已成立推動辦公室，鎖定14項前瞻產業，要讓台灣成為全球資金長期停泊、共同成長的夥伴。

回顧去年台灣IPO市場，據證交所統計，申請上市家數45家，創2008年來新高，且籌資金額850億元亦刷新紀錄。林修銘說，今年IPO家數還有成長機會。