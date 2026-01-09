上市櫃去年營收挑戰50兆

台股開紅盤後急速衝高，基本面能否跟上受矚目。法人認為，上市櫃公司2025年營收挑戰50兆元新高可期，加上今年第1季挾GB300伺服器大量出貨，營運有機會淡季不淡，有利化解市場疑慮，增添多頭續航底氣。

台股近日以急行軍走勢一路過關斬將，接連攻克30,000點甚至30,500點歷史新高，多方氣盛，但在市場樂觀情緒高漲之際，逢2025年12月營收揭曉，若漲多股營收欠佳，可能出現修正風險，但若繳出亮麗成績單，則可激勵股價再漲一波。

台新投顧副總經理黃文清指出，統計上市櫃公司2025年前11月累計營收約45.8兆元，預期12月營收可望連續第六個月維持在4兆元以上高檔水準，全年挑戰50兆元應沒問題，可望超越2024年的44.6兆元，持續締造歷史新猷。

凱基投顧台股總分析師張明祥分析，以往傳統科技產業第4季因個人電腦及消費電子需求進入旺季，第1季則隨庫存調整進入淡季，然而AI正改寫此一季節性節奏。

張明祥舉例，2025年第4季個人電腦及手機傳統旺季偏弱，但輝達GB300大量出貨，帶動台灣供應鏈訂單能見度大幅提升，並推升整機組裝、ABF產能拉升與CoWoS先進封裝加速擴產。2026年第1季拜AI資本支出持續提高，導致淡季不淡成新常態，將支撐台股維持驚驚漲態勢。