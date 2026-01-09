快訊

「台北9.2度」首波寒流達標 北台灣罕見比金馬冷 吳德榮曝關鍵原因

AI鏈熄火…台股創高拉回 輝達H200銷陸一度傳卡關…衝擊概念股

經濟日報／ 記者盧宏奇、編譯季晶晶易起宇／綜合報導
台股8日高檔多空交戰，傳出輝達H200銷陸卡關，引發AI供應鏈壓盤，終場跌74點收30,360點。聯合報系資料照
台股8日高檔多空交戰，傳出輝達H200銷陸卡關，引發AI供應鏈壓盤，終場跌74點收30,360點。聯合報系資料照

台股昨（8）日高檔多空交戰，在台積電（2330）由黑翻紅，一度反攻至1,700元領軍下，最高反彈158點至30,593點歷史新高，但傳出輝達H200銷陸卡關，引發AI供應鏈壓盤，終場跌74點收30,360點，仍力守5日線。

美國科技媒體The Information報導，北京官員本周告知大陸企業，暫緩採購輝達H200晶片，因政府還在評估可能放行的條件，包括考慮要求科技公司在採購H200的同時也購買一定比率國產AI晶片、國產晶片能否在特定應用下取代輝達晶片、以及國產晶片供應能否滿足需求，最快本季底前允許部分企業進口H200。

外資開紅盤來期現貨操作動向
外資開紅盤來期現貨操作動向

三大法人同步站在賣方，其中外資調節6.7億元，連二賣，但較前一日賣超295億元明顯收斂，主要敲進華邦電、南亞、聯電、世界、南亞科、緯穎等，在20.5億至46.5億元間，台積電、鴻海各遭提款79.8億元與70.3億元。外資在台指期留倉淨空單大減3,375口至26,047口。

投信單日賣超55.3億元，連十賣、累計賣超392.5億元；自營商反手賣超52.7億元，連自行買賣部位都小賣15億元；八大公股券商逢低承接9.1億元，買進聯電、鴻海、華碩、聯發科、長榮等。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長黃詣庭等看法，台股短線可望延續指數整理、族群輪動格局，基於量先價行原則，在5日向上跳空缺口回補前仍可續強，波段高點不宜預設立場。

台股短線爆量急漲後，昨日持續上沖下洗，以低盤開出，隨台積電股價由黑轉紅，拉抬大盤指數上揚至30,593點，締造歷史新猷，但市場傳出大陸傳祭出輝達H200禁購令，衝擊AI股普遍下殺，終場收低74點，成交量縮至7,592億元。

盤面漲跌家數約各占四成、六成，權值股漲少跌多，鴻海、聯發科、廣達、鴻勁、國巨*、緯創等跌幅達3%至6.1%不等，強勢族群主要分布於軍工、生技、記憶體、證券等，類股輪動快速。

高價股表現方面，股王信驊盤中最高7,825元，終場漲270元收7,650元，同步改寫台股史上新高紀錄，股后緯穎雖然跌20元收4,650元，但早盤最高攻抵4,850元，亦締造新猷。旭隼跌10元收995元，千金股少一檔成為27千金。

台積電 董事長

