快訊

「台北9.2度」首波寒流達標 北台灣罕見比金馬冷 吳德榮曝關鍵原因

證交所五戰略 推進資管中心

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，展望2026年，證交所團隊將以引領企業價值提升、永續與數位雙轉型等五大策略延伸成果，推動台灣躍升為國際級資產管理中心。

證交所自結2025年稅後純益約130億元，儘管因去年盈餘轉增資配股使股本增加，每股稅後純益（EPS）仍可達7.5元至8元區間。

證交所總經理李愛玲闡述公司「航向2026」五大發展策略，第一是引領企業價值提升，啟動「Power Up Plan 2.0」，鼓勵企業自主檢視營運效率，並與國際創投合作，聚焦東南亞與矽谷，孵育新創獨角獸來台掛牌。

第二是深化ETF多元布局，研議主動式ETF及掩護性買權等商品，並發展多樣指數編製服務，及推廣台股指數海外應用；同時也推動ETF申贖自動化與雙幣ETF幣別交換，強化跨境合作。

林修銘進一步提到，在「Power Up Plan 2.0」計畫中，針對市場流動性較差的優質公司，已經指示臺灣指數公司編制相關指數，希望未來可以吸引投信公司募集相關ETF，以提升相關公司的流動性。

第三是永續與數位雙轉型，完善ESG生態系，開辦「綠色證券認證」並試行碳排放交易平台；同時導入大語言模型（LLM）與零信任資安架構，提升制度韌性；第四是壯大亞資中心品牌，結合COMPUTEX展現AI產業優勢，今年將赴美、星等地引資，並強化與日、韓交易所的聯結，擦亮台灣資本市場招牌。

第五是建構安全共融市場，升級「反詐騙聯防專區」，落實普惠金融教育，確保市場在高速發展的同時，能兼顧投資人保護與公平參與。

資本市場 ETF 證交所

延伸閱讀

獨／台股交割改T+1能否作得起來？證交所向券商提17問

證交所114年承銷商頒獎典禮 元大、富邦證包辦IPO三大獎前二名

台股市值不斷壯大 證交所董座林修銘：研議延長交易時間

有憑有據！證交所董事長林修銘秀出台股市值全球排名躍升證據

相關新聞

躋身全球市值第7大…台股延長交易 券商多反對

證交所昨天舉行歲末新春記者會，董事長林修銘提及證交所正在推動兩大制度改革，一是延長股市交易時間，另一個是交割時間從現行的...

延長交易 業者：成交量未必放大

證交所董事長林修銘表示內部持續研議延長交易時間的可能性，市場第一時間看法兩極，券商表示，交易時間拉長，成交量未必會同步放...

證交所董座：基本面加AI 台股非虛胖

台股大盤在二○二六年開年就站上三萬點，證交所董事長林修銘表示，台股目前的表現並非虛胖，而是由實質的基本面與ＡＩ產業集群的...

台股總市值…全球第七大 集中市場叩關百兆元

台股開春以來迭創新高，加權指數昨（8）日盤中再創30,593點史上新高，上市市值一度攀升至99.68兆元，蓄勢叩關百兆大...

新制勞退、國保基金委外代操 台股500億資金活水來了

台股500億元資金活水來了，勞動基金運用局公告，2025年新制勞退及國保基金國內投資「絕對報酬型」委託經營案昨（8）日完...

AI鏈熄火…台股創高拉回 輝達H200銷陸一度傳卡關…衝擊概念股

台股昨（8）日高檔多空交戰，在台積電由黑翻紅，一度反攻至1,700元領軍下，最高反彈158點至30,593點歷史新高，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。