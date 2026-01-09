證交所五戰略 推進資管中心

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，展望2026年，證交所團隊將以引領企業價值提升、永續與數位雙轉型等五大策略延伸成果，推動台灣躍升為國際級資產管理中心。

證交所自結2025年稅後純益約130億元，儘管因去年盈餘轉增資配股使股本增加，每股稅後純益（EPS）仍可達7.5元至8元區間。

證交所總經理李愛玲闡述公司「航向2026」五大發展策略，第一是引領企業價值提升，啟動「Power Up Plan 2.0」，鼓勵企業自主檢視營運效率，並與國際創投合作，聚焦東南亞與矽谷，孵育新創獨角獸來台掛牌。

第二是深化ETF多元布局，研議主動式ETF及掩護性買權等商品，並發展多樣指數編製服務，及推廣台股指數海外應用；同時也推動ETF申贖自動化與雙幣ETF幣別交換，強化跨境合作。

林修銘進一步提到，在「Power Up Plan 2.0」計畫中，針對市場流動性較差的優質公司，已經指示臺灣指數公司編制相關指數，希望未來可以吸引投信公司募集相關ETF，以提升相關公司的流動性。

第三是永續與數位雙轉型，完善ESG生態系，開辦「綠色證券認證」並試行碳排放交易平台；同時導入大語言模型（LLM）與零信任資安架構，提升制度韌性；第四是壯大亞資中心品牌，結合COMPUTEX展現AI產業優勢，今年將赴美、星等地引資，並強化與日、韓交易所的聯結，擦亮台灣資本市場招牌。

第五是建構安全共融市場，升級「反詐騙聯防專區」，落實普惠金融教育，確保市場在高速發展的同時，能兼顧投資人保護與公平參與。