獨／台股交割改T+1能否作得起來？證交所向券商提17問

證交所積極進行股市延長交易和縮短交割時間研議，據了解，日前證交所再度向全體券商發下問卷，詢問對於延長交易時間和縮短交割時間的意見，其中對於縮短交割時間為T+1，證交所向券商提出了「17問」，有選擇題，也有問答題。

而若台灣的交割周期從T+2減為T+1，不少券商認為時間應從上午10時完成交割，改為下午完成交割；而採取T+1固然有利於周轉率和接軌國際制度，但另一方面初期上路的配套措施也非常重要，否則恐怕會因為來不及適應新制，而使「錯帳」問題發生頻率高。

這17項問題，包括了：1. 券商目前的結算交割作業流程大致為何，以及各項重要作業辦理的時間點；2. 若將交割周期縮短至T+1日，對券商整體業務運作影響程度；3. 若將交割週期縮短至T+1日，對券商哪些業務運作可能造成影響？ 4. 若改為T+1日交割，交割截止時點改為何時較佳？ 5. 若將交割周期縮短至T+1日，因此產生的整體成本增加幅度？

6. 券商的業務若需配合T+1交割環境來運作，可量化的整體成本如何？ 7. 若採T+1日交割，券商有哪些可能增加的成本項目或範圍？一次性成本和持續性成本各如何？ 8. 將交割周期縮短至T+1日，該券商的整體效益規模？9. 採T+1日交割，可能在哪些營運項目或面向為該券商帶來效益？10. 整體而言，受訪券商如何權衡T+1交割的成本及效益評估？ 11、何時才是證券市場推動T+1交割較適宜的時機？

12. 若證券市場決定改為 T+1 交割，該券商需要多久的準備時間？13. 若證券市場將T+1交割作為長期發展方向，哪些法規制度、監管措施或基礎設施等配套應先行完成？14. 若T+1交割，哪些金融商品也應一併評估配合調整交割周期？15. 相關金融商品交割周期若配合調整，對券商作業可能造成那些影響？16. 美國、加拿大、印度等國際市場已陸續採用T+1交割，台灣則維持T+2交割，交割周期的不一致是否對券商業務運作造成衝擊？17. 是否有其它建議或待協助事項？

據了解，證交所先前已向金管會報告研究股市交易時間延長，以及交割時間從T+2改為T+1的最新進度，由於後者的反對阻力較小，因此金管會已有所準備，等證交所完成整體的評估報告之後，還會再觀望亞洲更多國家的動向，再決定是否將交割時間縮短一天為T+1。

至於股市交易時間的延長，由於券商幾乎仍全體反對，因此上路的不確定性比起T+1大得多。反對原因主要有三：1. 由於有6至7成的成交量，都集中在開盤後及收盤前的1小時，因此延長交易時間並不會帶來多少額外成交量；2. 營業員整天被綁在公司，無法外訪作財富管理業務，包括行銷基金、保單等金融商品；3. 現行下午1點半收盤，銀行的結算交割作業都得等到5、6點才全部完成，倘若延長交易，銀行能否配合作業時間也是問題。