台股市值破百兆就在明日？台積電鉅額交易再創歷史新高 ADR盤前反彈

上市市值破百兆元就在明日？台積電（2330）盤後鉅額交易再次「多頭集結」，今日出現1,729.92元歷史新高價，刷新1月6日1,723.19元的紀錄。法人估算，以該筆鉅額配對交易與現貨的溢價差換算，指數仍有363點上漲空間，短線上看30,725點，上市市值將突破百兆元。

回顧8日行情，儘管台積電8日奮力由黑翻紅，收漲10元在1,685元，但仍不敵加權指數早盤創歷史新高後賣壓出籠，終場下挫74點至30,360點，呈現短線獲利了結行情，不過觀察盤後鉅額交易表現，多頭部隊並未善罷甘休，台指期夜盤在美股開盤前率先攻上30,500關卡，台積電ADR盤前也反彈逾1.2％表態。

據統計，台積電盤後鉅額配對交易8日總計有12筆，價格上限區間介於1,729.92元至1,650元，加權平均價格為1,682.63元，總成交金額為15.37億元。其中，刷新歷史新高價的1,729.92元，該筆配對共計有15張、成交金額為2,594.8萬元。