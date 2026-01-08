黃仁勳曝「Rubin不用冷水機組」衝擊散熱股 大摩建議逢低買進四檔個股

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳「冷水機組無用論」一席話，造成散熱族群最近股價表現疲弱，落後大盤。摩根士丹利證券（大摩）發布產業報告指出，散熱需求持續提升，將帶動液冷關鍵零組件及冷卻分配單元（CDU）系統設計的價值提升，建議可以逢低買進奇鋐（3017）、台達電（2308）、雙鴻（3324）、富世達（6805）等個股。

大摩指出，黃仁勳在美國消費電子展（CES）主題演講，提到下一代Vera Rubin平台的散熱需求時表示，資料中心不需要冷水機組。這可能是台灣散熱族群股價快速修正的原因。

大摩認為，下一代資料中心的電力與冷卻設施將聚焦電力使用效率（PUE），因此冷水機組可能會被強大且整合的CDU系統所取代。這樣一來，可能為台達電、奇鋐、雙鴻、富世達等股票創造逢低買進的機會。

大摩在另外釋出的奇鋐個股報告中指出，奇鋐第1季營收預期季持平，優於大摩預期，主要是因為來自於亞馬遜及Google的水冷產品將增加。Rubin平台的標準化冷水板設計不致影響利潤，微通道蓋板（MCL）的採用時程則仍不確定。大摩重申對於奇鋐的「優於大盤」評級及1,800元目標價，並且建議在最近股價修正時逢低買進。

大摩對於台達電維持「優於大盤」評級及1,288元目標價。在大中華科技硬體股中，台達電仍是大摩的首選。大摩對於富世達維持「優於大盤」評級及1,800元目標價，看好富世達在伺服器產品營收比重將大幅成長。至於雙鴻，大摩維持「中性」評級及1,066元目標價，預期隨著泰國廠產能提升，營收可望逐月上揚。