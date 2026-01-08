法人連買股 短多關注
台股短線衝上歷史新高後，面臨獲利了結壓力，行情恐震盪加劇。投資專家指出，指數空間拉開後，個股表現空間加大，華新（1605）、國巨*等法人連續買超強勢股，具指標意義及籌碼優勢，後市可望領漲抗跌，吸引短多關注。
綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭等看法，美股氛圍轉趨樂觀，加上台積電法說可望釋出正面訊息等利多簇擁，有利延續元月資金行情。
篩選外資或投信至少連續買超三日、累計買超逾5,000張，且近五日股價表現相對強勢個股，除緯創、國巨*、華邦電、晶豪科、威剛、鈺創、精材、億光、穩懋、昇陽半導體等電子股，華新、長興、裕民、國產、新興等傳產股外，還有凱基金等金融股。
大型本國投顧分析，美國最新製造業PMI降至47.9，強化降息預期，後續關注服務業與就業數據是否接續爆冷，以確認降息空間是否擴大，另市場亦正權衡新任聯準會主席候選人立場傾向。
