外資連2賣 重砍友達8.5萬張、減碼台積電

台股今天下跌74.92點，收在30360.55點，外資及陸資賣超新台幣6.78億元，連續2個交易日賣超，大舉調節面板股友達8.5萬張，同時減碼AI股鴻海3.44萬張、緯創1.7萬張，並賣超權王台積電4178張。
台股今天早盤一度跌逾160點，回測5日線約30165點支撐，但在買盤力挺下，台積電回神，軍工股走揚，指數盤中攻上30593.49點創歷史新高，隨後多空持續交戰，指數回到平盤附近震盪，終場收在30360.55點，下跌74.92點，跌幅0.25%，成交值降至新台幣7365.1億元。
三大法人今天合計賣超116.04億元，其中，自營商賣超52.76億元，投信賣超56.5億元，外資及陸資賣超6.78億元。
根據證交所公開資訊，外資賣超前10名，榜首為面板股友達，遭調節8.5萬張，鴻海遭賣超3.44萬張居次，第3名可寧衛3.36萬張，其他個股依序為中鋼、緯創、元大高股息、宏碁、大成鋼、玉山金、中環。
外資買超族群涵蓋晶圓代工、塑化及記憶體，以聯電買超5.9萬張最多，其他入列前10名個股依序為南亞、華邦電、群益台灣精選高息、群創、台塑、力積電、凱基金、群益證、定穎投控。
