公股金控2025年獲利對決！第一金飆高 華南金EPS竟反超了

第一金（2892）、華南金（2880）2025年全年稅後純益各攀升到269.33億元、264.24億元，各年增6%和14%，每股稅後純益各是1.87元、1.9元，兩家公股金控獲利同寫史上新高。

其中第一金已連續五年獲利、每股稅後純益「年年刷新高；華南金則是睽違14年後，每股稅後純益首度超越第一金，因減少盈轉增，控制股本成長，加上子公司獲利成長所致。

第一金12月因子銀行增提呆帳、子壽險須將年度三成獲利轉增列外價金等兩大利空，使單月稅後純益月減33%降到14.2億元，累計全年年增6%為269.3億元。

第一銀行12月月減3成到14億元，全年賺257億元，年增8%；第一金人壽單月因認列1.34億元虧損，使單月盈轉虧，全年賺6.35億元，年增9%；第一金證券全年賺11.1億元，年減6%。

華南金12月單月受惠子證券、子產險成長，抵銷子銀行獲利略減，使單月稅後純益月增1.7%到20.08億元，累計全年年增14%到264億元。

華南銀12月因淨手續費下滑，單月月減13%到15.87億元，全年賺241.5億元，年增12%。