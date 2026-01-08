台股上3萬點展現動能 元大金股價躍金控前四強

台股大盤在新年開盤之後一舉跨越3萬點，成交量更創上兆天量，也牽動上市櫃公司的總市值大洗牌，其中旗下有龍頭券商的元大金控在金融類股表現尤為強勁，元大金在市場看好經紀業務量能的挹注之下，市價已從上月初的37.75元躍過「4字頭」，今日台股大盤下跌74.92點作收，但元大金收盤價反而以每股41.1元再創新高，而且晉級股價「前四強」。

綜觀全體上市櫃公司，總市值入列前二十大的金控有富邦金、國泰金、中信金、兆豐金、元大金，分別為第5、7、10、15、18名，這也是元大金首度入列上市櫃公司市值排名前20大，五大金控僅兆豐金、元大金旗下沒有大型壽險公司的市值加持，而元大金是目前國內唯一的證券型金控，且元大證券、投信及期貨，均為龍頭，而富邦金、國泰金則為兩大壽險金控，壽險獲利貢獻至少占6成以上，中信金與兆豐金則為銀行型金控，銀行獲利占比分別為7成、9成。

根據8日的大型金控股收盤價的最新統計顯示，金控股價前五大為富邦金、國泰金、中信金、元大金、兆豐金，股價分別為97元、76.4元、49.35元、41.1元、40.45元。

這五家金控去年12月5日的股價分別為94.9元、68.7元、44.55元、37.75元、40.85元。其中，富邦、國泰、中信金的股價上揚受惠於壽險業匯率會計制度調整挹注甚高，而元大金股價上揚則和市場樂觀預期今年台股價量表現有關，而元大金資本額1333億，亦為五大金控資本額最小，「以小搏大」的成果由此可見。

而金控市值前五強的富邦金、國泰金、中信金、兆豐金、元大金，8日的最新市值分別為1兆3587億、1兆1207億、9711億、6000億、5479億，比起一個月前的1兆3293億、1兆0078億、8754億、6059億、5033億，均因為股價上揚而水漲船高。

元大金也公布最新獲利，金控全年稅後淨利為365.21億元，創歷史新高，而旗下子公司證券、銀行、投信、期貨，累計2025年全年獲利同步創歷史新高，其中，台股12月日均量達6181億元，帶動證券經紀手收，稅後淨利為27.51億元可說主要的加持。