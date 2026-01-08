就是愛二哥 聯電雖紅翻黑收低但外資今年來還是天天買

近來高股息ETF把玉山金納入成分股，引發不少討論，有人直覺認為只是短線題材，但如果只用「股價會不會漲」來看，反而會錯過真正的重點。 從EPS成長動能與獲利結構轉型來看，玉山金正在走一條更接近大型金控的穩健路線，這正是高股息資金真正想要的條件... 最近財經新聞對玉山金的著墨明顯變多，不只是因為獲利創新高，還包括日本熊本、福岡據點的布局，直接對接台積電供應鏈，甚至連併購進度也一一到位，讓不少人開始有種錯覺，好像玉山金突然從「本土銀行」升級成「打國際盃的金融集團」。

2026-01-08 14:35