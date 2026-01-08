就是愛二哥 聯電雖紅翻黑收低但外資今年來還是天天買

聽新聞
台股8日盤中一度再刷新紀錄， 可惜終場還是翻黑收在30,360.55點，下跌74.92點，台積電（2330）再度叩關1,700元未成，但仍收紅，聯電（2303）則在盤中一度衝達58.4元， 為2022年1月以來的新高價，可惜終場翻黑收盤， 不過，外資還是最愛晶圓二哥，單日買超59,002張， 高居買超個股冠軍，統計今年來天天買超聯電。
8日三大法人同步買超聯電，除了外資大買之外，投信買超12,708張，自營商買超5,228張，三大法人合計買超76,939張；統計外資今年來持續買超聯電，合計今年來5個交易日買超聯電155,941張；如果拉長時間來看，2025年外資買超聯電達72.62萬張。
聯電去年12月合併營收192.8億元，月減9.2%、年增1.66%；合計第4季營收618.09億元，季增4.54%、年增2.36%，為近三年高點；累計去年合併營收2,375.53億元，年增2.26%，改寫歷史次高。
聯電先前預估，去年第4季晶圓出貨量將與上季持平，美元平均售價（ASP）持穩，營收約持平，產能利用率略降至74~76%，毛利率略降至27~29%；去年第4季實際營收表現較預期佳。
展望2026年，聯電預期首季仍有淡季影響，晶圓售價仍與客戶協商中，考量成熟製程產業的產能利用率回升且價格趨穩，預計平均售價（ASP）降幅有限。目前終端需求維持穩定，半導體庫存水準健康，對營運恢復成長正向看待，毛利率有望回升。
聯電8日以57元開出，一度衝高至58.4元，為2022年1月以來的新高價，但盤中翻黑，終場收在52.8元，下跌1.3元， 跌幅2.4%，成交量逾64萬張， 為個股成交量及成交值的第二名。
