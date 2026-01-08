快訊

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

批學生「腦殘」遭綠追殺？區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

聽新聞
0:00 / 0:00

就是愛二哥 聯電雖紅翻黑收低但外資今年來還是天天買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股8日盤中一度再刷新紀錄， 可惜終場還是翻黑收在30,360.55點，下跌74.92點，台積電（2330）再度叩關1,700元未成，但仍收紅，聯電（2303）則在盤中一度衝達58.4元， 為2022年1月以來的新高價，可惜終場翻黑收盤， 不過，外資還是最愛晶圓二哥，單日買超59,002張， 高居買超個股冠軍，統計今年來天天買超聯電。

8日三大法人同步買超聯電，除了外資大買之外，投信買超12,708張，自營商買超5,228張，三大法人合計買超76,939張；統計外資今年來持續買超聯電，合計今年來5個交易日買超聯電155,941張；如果拉長時間來看，2025年外資買超聯電達72.62萬張。

聯電去年12月合併營收192.8億元，月減9.2%、年增1.66%；合計第4季營收618.09億元，季增4.54%、年增2.36%，為近三年高點；累計去年合併營收2,375.53億元，年增2.26%，改寫歷史次高。

聯電先前預估，去年第4季晶圓出貨量將與上季持平，美元平均售價（ASP）持穩，營收約持平，產能利用率略降至74~76%，毛利率略降至27~29%；去年第4季實際營收表現較預期佳。

展望2026年，聯電預期首季仍有淡季影響，晶圓售價仍與客戶協商中，考量成熟製程產業的產能利用率回升且價格趨穩，預計平均售價（ASP）降幅有限。目前終端需求維持穩定，半導體庫存水準健康，對營運恢復成長正向看待，毛利率有望回升。

聯電8日以57元開出，一度衝高至58.4元，為2022年1月以來的新高價，但盤中翻黑，終場收在52.8元，下跌1.3元， 跌幅2.4%，成交量逾64萬張， 為個股成交量及成交值的第二名。

聯電 營收

延伸閱讀

矽統營收／去年28.2億元創高 年成長大增2.81倍

馬斯克稱要蓋能吃漢堡的晶圓無塵室 遭外媒暗酸「非專家級」不懂

台積電翻紅觸1,700元推升台股創高！惟多檔夯股翻黑 多空激戰升溫

聯電去年合併營收年增2% 寫歷來次高

相關新聞

台股上3萬點展現動能 元大金股價躍金控前四強

台股大盤在新年開盤之後一舉跨越3萬點，成交量更創上兆天量，也牽動上市櫃公司的總市值大洗牌，其中旗下有龍頭券商的元大金控在...

台股市值不斷壯大 證交所董座林修銘：研議延長交易時間

因應台股市值不斷壯大，外資投資者占比續增至快過半水準，證交所董事長林修銘今日在新春記者會上受訪時指出，為使台灣市場交易制...

自營商也賣了！三大法人提款116億元 成交值百億大咖唯有「這檔」漲停

台股8日再寫盤中新高價。雖台積電（2330）受ADR下跌2.67%影響，早盤開低15元、報1,660元，但承接買盤快速進...

化工、塑化都噴了 低基期補漲還有誰？

台股8日下跌74.92點，收在30,360.55點，跌幅0.24%，近日強勢的特化族群出現回檔，中華化（1727）跌幅最...

高股息ETF納玉山金是炒短線？專家搖頭「弄錯重點」：3特點獲利結構改變

近來高股息ETF把玉山金納入成分股，引發不少討論，有人直覺認為只是短線題材，但如果只用「股價會不會漲」來看，反而會錯過真正的重點。 從EPS成長動能與獲利結構轉型來看，玉山金正在走一條更接近大型金控的穩健路線，這正是高股息資金真正想要的條件... 最近財經新聞對玉山金的著墨明顯變多，不只是因為獲利創新高，還包括日本熊本、福岡據點的布局，直接對接台積電供應鏈，甚至連併購進度也一一到位，讓不少人開始有種錯覺，好像玉山金突然從「本土銀行」升級成「打國際盃的金融集團」。

台股創高拉回！終場小跌74點、收30,360點 權王台積電收紅

台股8日高檔震盪，盤中最高一度達30,593點，後續翻黑並於平盤附近震盪，尾盤賣壓湧現，終場小跌74點，收在30,360...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。