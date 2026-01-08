高爾夫球具代工雙雄公布12月營收 復盛應用32.95億元、明安16.8億元

高爾夫球具代工雙雄復盛應用（6670）、明安（8938）8日公布去年12月營收表現，均站穩在高檔，前者單月為32.95億元、年增2.5%；後者單月為16.8億元，年增3.5%。展望今年，業者認為在美國高爾夫市場持續維持熱絡下，營運進一步增長可期。

觀察高球具代工業去年營運變化，各業者步入第2季中期後的出貨量不像去年可達淡季不淡水準，開始恢復往年進入傳統淡季。不過，依據先前美國主要品牌商球具存貨量回到正常範圍，品牌商相繼啟動新品訂單，帶動代工業第4季業績明顯由谷底翻升。

以龍頭復盛應用來看，12月營收為32.95億元，年增2.5% ；累計去年全年營收達298.44億元，距離300億元大關僅一步之遙，年增5.2%。明安方面，單月營收16.8億元、年增3.5%；累計去年全年營收達154.07億元，年增8.6%。