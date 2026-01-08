柏瑞投信2026年展望：投組策略新思維、風險因子成優先考量

柏瑞投信8日舉行2026年投資展望記者會。展望今年，柏瑞投信表示，隨著AI效應外溢到各產業，企業獲利持續增長將成為股市未來漲升動能，債市將回歸固定收益資產的本質，可採用策略性資產配置來掌握全球多元投資機會，並聚焦特別股、美國和日本多重資產的表現機會。

大都會投資管理首席市場策略師Drew Matus表示，美國經濟成長和通膨壓力可能令聯準會按兵不動，因此當前資產配置若要保持操作彈性，需要考量投資範疇、投組目標與限制以及評估市場環境與風險，主動的調配債種布局、因應利率風險變化、調整存續期間的配置。

2026年投資組合規劃上，要先思考想要擁抱風險還是趨避風險？Drew Matus認為，建構2026年投資組合的思維，將從資產配置的因子進化至風險因子，也就是願意承擔哪些風險，而非願意持有哪些資產。

固定收益市場方面，柏瑞投資的投資等級固定收益研究分析師Michael Schaller表示，觀察實質利率已趨近後金融危機時期高點，進一步提升存續期的吸引力。隨著通膨趨緩，較長天期之利率應可維持穩定。此外，在美國財政擴張速度放緩、政策利率下降的環境下，或將吸引追求收益之資金流入固定收益資產。

Michael Schaller指出，目前特別股的估值尚處於合理水準，亦具備相對較高水準的指數殖利率，2026年仍具有投資優勢。此外，特別股相對於其他資產類別呈現低度相關性，並具備強勁之風險調整後回報的機會。

此外，美國銀行業仍具備健全的財務基本面，歐洲銀行業亦是如此，因此在相對較高水準的殖利率情境下，特別股仍是具有吸引力的資產之一。

投資方向上，柏瑞投信投資長黃軍儒表示，至於近年美股漲勢獲利集中於科技龍頭的情況，可望因AI使用普及而有所改善。隨著美國企業資本支出的增加、獲利預期以及估值不斷攀升，市場亦將更嚴格的檢視獲利實際落袋的情況。雖然美國企業基本面和獲利增長速度仍佳，但可預期股市波動可能加劇，且個股表現分化的趨勢將更明顯。

另方面，黃軍儒指出， 2026年的日本經濟增長和股市前景持續看好，日本股市改革持續進行中，且企業的獲利展望亦仍強勁，外資也還在加碼日本的股債資產。

而在日本央行上調利率政策之後，市場仍普遍樂觀看待早苗經濟學效應，並期待更多新的財政刺激政策出台，亦可透過日本多重資產，同時布局日股和日企美元債的新多頭行情。