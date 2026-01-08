榮昌營收／2025年11.5億元創歷史新高 今年第1季可望淡季不淡

榮昌科技（3684）公布2025年12月營收0.88億元，月增5.3%，年減4.7%，第4季營收2.73億元，季減15.5%，較2024年同期2.7億元微幅成長，累計2025年營收11.5億元，年增22.6%。

榮昌表示，隨著WiFi升級加速，WiFi 7出貨於2026年放量，樂觀預期，2026年WiFi 7天線出貨客戶可望倍數成長，第1季營運可望淡季不淡，可望優於去年同期。

榮昌強調，深耕網通客戶，近幾年積極轉型，從單一天線跨向多頻段及多技術（WiFi 7、5G、衛星）等整合式天線，並建構次系統及無線準系統組裝能力。

搭上AI新興應用帶動雲端運算與無線傳輸需求強勁，榮昌指出，多元化市場發展策略在不同應用領域開始萌芽茁壯，除已掌握全球前三大企業網通客戶提供整合天線，美國基建專案包括電力、鐵路與高速公路通訊等亦有斬獲，隨著轉型成果逐漸顯現，榮昌營運展現強勁成長力道。

目前榮昌來自高頻連接線與智能感測線占營收比重約22%，天線與天線系統為35%，次系統與無線準系統約35%；榮昌表示，過去三年營收占比高達50%的天線產品，隨著WiFi 7升級需求，於2026年持續放大出貨量，目前WiFi 7出貨比重已經大幅超越WiFi 6，預估2026年WiFi 7天線出貨客戶將倍數成長。

展望第1季，榮昌表示，儘管第1季逢即將來臨的農曆春節，工作天數較少，是公司傳統營收低點，在新產品布局逐漸顯現下，有信心可以優於去年同期。榮昌2025年第1季營收為2.29億元。