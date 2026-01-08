證交所2025年獲利穩健 自結EPS逾7.5元

臺灣證券交易所於8日舉辦歲末新春記者會，會中除了展望2026年業務目標外，亦同步揭曉2025年度財務自結數據，自結全年每股稅後純益（EPS）介於7.5至8元；受惠於2025年台股市場動能強勁，加權指數封關創下歷史新高，證交所整體獲利表現持續維持高檔。

根據證交所自結數據，2025年稅後純益預估超過130億元。在每股盈餘表現方面，2025年自結EPS預估超過7.5元。證交所說明，雖然 2024年EPS為135.54億元、EPS達10.15元，但由於2025年進行盈餘轉增資配股3元，在股本增加的背景下，2025年EPS雖稀釋至7.5元以上區間，但整體淨利絕對金額仍較去年微幅成長，展現出極佳的經營韌性。

由於2025年台股市場成交值與市值表現亮眼，日均成交量維持高水位，成為支撐證交所獲利的主要動能。展望2026年，台股成交量持續飆高，上市櫃合計單日成交值更一度破兆元，可望帶動集中市場今年表現更上層樓，證交所獲利也可望持續攀升。