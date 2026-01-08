快訊

自營商也賣了！三大法人提款116億元 成交值百億大咖唯有「這檔」漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

台股8日再寫盤中新高價。雖台積電（2330）受ADR下跌2.67%影響，早盤開低15元、報1,660元，但承接買盤快速進場，台積電盤中翻紅，一度觸及1,700元整數關卡，帶動大盤衝上30,593.49點歷史新高。

然而，鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、廣達（2382）、鴻勁（7769）、緯創（3231）、聯電（2303）等電子權值要角紛紛走弱，短線追價意願降溫，盤中多空於30,450至30,500點區間激戰。臨收，台積電遭空頭突襲，最後一盤拉低10元，雖收高在1,685元，但仍使得大盤急殺翻黑收30,360.55點、下跌74.92點，成交值降至7,365.1億元。三大法人聯手賣超116.05億元。

統計三大法人8日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）小幅賣超6.78億元，投信賣超56.5億元；自營商也止步連４買、轉賣超（合計）52.76億元，其中自營商（自行買賣）賣超15.01億元、自營商（避險）賣超37.74億元。

盤面上，資金呈現極端的「K型分化」。成交值居冠的台積電吸金489.38億元，但資金明顯從高位階權值股撤出，鴻海跌3.77%、收229.5元，聯發科亦下挫3.02%、收在1,445元。

相較之下，基期較低的記憶體族群強勢突圍，旺宏（2337）爆出52.5萬張巨量衝上漲停板、收63.3元，成為今日百億成交值個股中唯一收漲停個股；華邦電（2344）與南亞科（2408）亦放量收紅。

而面板雙虎友達（2409）與群創（3481）雖合計爆出逾115萬張天量，卻因短線漲多分別重挫6.29%與6.32%。

法人指出，市場高檔震盪加劇，操作應避開正乖離過大之族群，轉向具實質轉盈題材且基期較低的半導體次產業。

