證交所公布2026年五大發展策略：引領企業價值提升、推動亞資中心

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所8日舉辦歲末新春記者會，證交所總經理李愛玲公布2026年五大核心業務發展策略，強調將透過「Power Up Plan 2.0」引領企業價值成長，並深化ETF跨境合作與永續數位雙轉型，帶領台灣「亞資中心」品牌走向世界，建構安全、共融的資本市場

證交所表示，將以「航向2026：五大策略推進台灣躍升國際級資產管理中心」為發展願景，具體策略方針如下：一、引領企業提升價值，孵育亞洲新創獨角獸。證交所將啟動「Power Up Plan 2.0」，鼓勵上市企業自主檢視營運策略與市場價值。除了修訂「企業價值提升計畫揭露指引」外，也將透過「IR議合服務平台」強化企業與投資人間的溝通。

此外，為孵育獨角獸企業，證交所將與大型金控、市值企業及國際創投合作，提前布局海內外優質標的，並聚焦東南亞、日本及美西矽谷等區域，吸引潛力獨角獸來台掛牌。

二、深化ETF多元商品與跨境合作：針對投資人關注的ETF市場，證交所將輔導業者開發主動式多資產、掩護性買權等新型態商品。在跨境合作方面，除了拓展跨境ETF合作與推廣台股指數海外應用外，更將研議與海外交易所進行多層次合作。同時，系統制度也將持續升級，包含推動ETF申贖平台自動化，及研議雙幣ETF在初級市場的幣別交換功能。

三、永續與數位雙軌並進，提升制度韌性：證交所積極完善ESG生態系，將開辦「綠色證券認證制度」與ESG評鑑，發布IFRS永續準則實務指引，並建置「TW ETS」台灣總量管制與排放交易試行平台。數位轉型部分，將導入地端大語言模型（LLM）與智能客服，並推動證券商導入金融零信任架構，強化資安防禦網與專業人才培訓。

四、壯大亞資中心品牌，拓展國際引資：為協助政府打造「亞洲資產管理中心」，證交所將強化與主管機關協作，廣納金融機構建言。2026年規劃結合 COMPUTEX推廣AI與半導體產業優勢，上半年赴美國引資，下半年深耕亞洲（新加坡）。同時，持續鞏固與日、韓、星等交易所的網絡聯結。

五、建構安全共融市場，落實普惠金融：在投資人保護方面，證交所將推出新版「證券反詐騙聯防行動專區」，並透過整合式宣導強化公眾防詐意識 。此外，將精進金融資訊揭露，持續推廣普惠金融與投資人教育，確保市場公平與共融。

