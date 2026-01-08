化工、塑化都噴了 低基期補漲還有誰？

台股8日下跌74.92點，收在30,360.55點，跌幅0.24%，近日強勢的特化族群出現回檔，中華化（1727）跌幅最重收跌停，塑化股除南亞（1303）、台塑（1301）還維持一定漲勢，多數表現平平。資金轉往其他低基期醫藥、紡織、橡膠族群，醫藥股王保瑞（6472）大漲逾9%，神隆（1789）漲停；紡織股南緯（1467）、新紡（1419）、聚陽（1477）漲幅逾4%，儒鴻（1476）漲幅逾3%；正新（2105）出量站上月線，收30.4元。

特化族群先前漲勢猛烈，長興（1717）拉出三根漲停板後，8日出現大幅回檔，收51.8元，跌幅7%；中華化更摜入跌停板，收46.8元，永光（1711）、雙鍵（4764）、國化（1713）也都下跌逾6%，新應材（4749）下跌逾4%，不過奇鈦科（3430）仍逆勢漲停，收75.3元，台特化（4772）仍小漲1.64%，收370元。

塑化方面，南亞、台塑仍維持較強走勢，南亞收67元，漲幅3.55%，台塑收41.7元，漲幅2.58%。台聚（1304）、台化（1326）小漲，其餘則收平盤或小跌。

資金轉移至其他傳產、醫藥低基期股，推動上市生技指數漲幅1.89%，上市紡織指數漲幅1.65%，橡膠指數上漲0.49%。其中醫藥股神隆連續第三根跳空漲停，保瑞大漲逾9%，收542元，承業醫（4164）上漲逾5%，美時（1795）、藥華藥（6446）漲幅逾2%。

神隆5日宣布成功取得多發性硬化症（Multiple Sclerosis, MS）治療藥物Glatiramer Acetate Injection美國製劑藥證，這項藥物預計今年第2季透過銷售夥伴在美國開賣，將可搶攻每年7.1億美元（約新台幣223億元）藥物市場商機。

保瑞去年12月宣布子公司保盛原始開發並授權的產品-美適亞（醋酸甲地孕酮口服混懸液），已由中國大陸生技大廠長春高新集團旗下控股子公司-長春金賽藥業取得中國大陸、香港、澳門及新加坡的獨家經銷權與上市許可持有人資格。該產品近日正式納入中國醫保目錄，市場滲透率可望加速放大，目前雙方亦正積極洽談後續由保瑞承接CDMO商業量產事宜。

紡織股南緯、新紡、聚陽漲幅逾4%，儒鴻漲幅逾3%，聚陽去年12月營收32.04億元，年減9.17%、月增23.6%，營收數字為近四個月新高。聚陽表示，去年12月營收回溫，主要反映客戶對2026年市場展望轉趨樂觀，提前自12月開始拉貨。

展望今年營運，聚陽表示，公司透過「挑單生產」，優先承接無需分擔關稅的訂單，使整體報價水準墊高，首季需負擔關稅的訂單占比已降至三成以下，第2季起，相關關稅分擔將全面結束。「世足」相關訂單自3月開始出貨，在「世足」新訂單不受關稅影響下，毛利率表現可望回升。