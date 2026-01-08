高股息ETF納玉山金是炒短線？專家搖頭「弄錯重點」：3特點獲利結構改變

近來高股息ETF把玉山金納入成分股，引發不少討論，有人直覺認為只是短線題材，但如果只用「股價會不會漲」來看，反而會錯過真正的重點。

從EPS成長動能與獲利結構轉型來看，玉山金正在走一條更接近大型金控的穩健路線，這正是高股息資金真正想要的條件...

最近財經新聞對玉山金的著墨明顯變多，不只是因為獲利創新高，還包括日本熊本、福岡據點的布局，直接對接台積電供應鏈，甚至連併購進度也一一到位，讓不少人開始有種錯覺，好像玉山金突然從「本土銀行」升級成「打國際盃的金融集團」。

但對散戶來說，重點不在故事講得多漂亮，而是這些變化，能不能真正反映在長期獲利與配息能力上。

先看最直接的EPS成長性。玉山金的核心引擎仍然是銀行與財富管理業務，而在台灣高利率環境持續的背景下，這一塊反而成了穩定推升獲利的來源。

2025年前11個月，玉山金已經賺進322億元，不只再度創下歷史新高，EPS也正式來到2元水準，明顯超越去年的1.63元。

從這個節奏來看，全年EPS繼續創高，並不是什麼過度樂觀的預測，而是已經走在發生中的趨勢。

接著看高股息資金更在意的第二件事，也就是獲利結構的轉型。

過去玉山金給市場的印象，是一步一腳印、靠內生成長慢慢擴張，但近兩年策略明顯轉變，吃下保德信投信後，成功切入ETF與資產管理市場，讓手續費與管理費收入更具延展性；再加上合併三商美邦人壽，正式補上保險這塊拼圖，資產規模不只放大，也讓玉山金的營運輪廓，開始向大型金控靠攏，而不再只是單一銀行體質。

回到「高股息為什麼要納入玉山金」這個問題，其實答案並不複雜。

對高股息策略來說，最怕的是獲利高度循環、配息不穩定，而玉山金目前呈現的是EPS持續成長、本業現金流清楚，再加上透過併購與轉型，逐步拉高長期競爭力。

這種公司或許不會每天上新聞頭條，但正是高股息資金在盤算未來幾年能不能「穩穩配、年年配」時，最想要放進口袋的那一類標的。

