台股創高拉回！終場小跌74點、收30,360點 權王台積電收紅

台股8日高檔震盪，盤中最高一度達30,593點，後續翻黑並於平盤附近震盪，尾盤賣壓湧現，終場小跌74點，收在30,360點，跌幅0.25%，成交量7,365億元，台積電（2330）收1,685元，上漲10元，漲幅0.6%。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，彩晶（6116）、旺宏（2337）、元晶（6443）、雷虎（8033）、定穎投控（3715）、創見（2451）、漢翔（2634）、宇瞻（8271）、穩懋（3105）、點序（6485）、信驊（5274）、華星光（4979）、十銓（4967）、世界（5347）、精材（3374）、智邦（2345）、嘉澤（3533）、南亞（1303）、台塑（1301）等

周三（7日）美股四大指數收盤：道瓊工業指數下跌 466 點，跌幅 0.9%，收48,996.08點。標普500指數下跌 23.89 點，跌幅 0.3%，收6,920.93點，那斯達克綜合指數上漲0.2%，收23,584.28點。費城半導體指數跌1%，台積電ADR跌2.7%，超微（AMD）跌2%。

市場焦點轉向晶片股的獲利了結壓力，即便 Intel、NVIDIA、Alphabet 股價走揚，仍不足以抵銷半導體族群的跌勢。整體預估，指數高檔震盪盤堅。

統一投顧表示，台股昨日爆出天量短線籌碼過熱，加上伊朗全國多地爆發大規模示威、北京要求部分中國公司暫停訂購輝達H200晶片，將影響投資人情緒。

不過，黃仁勳表示Rubin晶片帶來龐大業務量、散熱業者表示黃仁勳提及Rubin機櫃將不再需要冷水機組是誤會、馬斯克新創xAI已完成最新一輪的200億美元籌資，大立光（3008）與台積電雙王法說會題材啟動，眾利多因素有望支撐台股維持高檔。

操作上建議趁修正乖離拉回整理實，分批布局業績題材股，聚焦：台積電法說概念、材料升級或短缺概念、AI概念股、高速傳輸（含光傳輸）、PCB族群、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。