證交所董座報喜：年後3個交易日 台股總市值已近百兆 從全球第8變第7

證交所今日舉行媒體新春記者會，證交所董事長林修銘指出，將以「價值提升2.0計畫」來協助優質但低流動性的公司增加能見度，得到更多投資者青睞，他也宣布好消息，在新年之後3個交易日內，台灣股市的總市值已接近百兆，而且從全球第8名再晉升至第7名。

此外，受惠於台股成交量放大，及市值不斷創新高，證交所去年自結稅後獲利130億，每股稅後盈餘（EPS）超過7.5元。而為了亞資中心及創新板，以及留才引資計畫，林修銘亦規畫在今年上半年出訪多個國家，除了2月將赴印度、日本，接下來還會去中東、美東、美西等多個地區。

林修銘表示，台股在去年底的大盤指數為28963點、市值破94.36兆，但短短在1月這幾天，市值就已接近100兆元，相對全球排名，由於這幾天總市值增加，再升至第7名。不僅看到台灣資本流動性動能力量，也可看到在台灣上市公司紮實成績的表現，顯示台灣產業在世界上具關鍵重要角色，最重要在於普惠金融，2025年底，1377萬人開戶人數，占比6成總人口，在世界上也創造台灣另一個奇蹟。

全球各國股市總市值排名前六大依序為美國、大陸、日本、印度、英國、加拿大，台灣距離加拿大目前差距為0.67兆美元，大約15兆台幣。

證交所總經理李愛玲指出，證交所今年推出的Power Up Plan 2.0（價值提升計畫2.0），除了引領企業提升價值孵育亞洲新創獨角獸，對於低流動性的優質上市企業，也會協助這些企業與國外投資者議合，增加國際能見度，此外，將提出包括鼓勵企業自主檢視價值及短中期營運策略、修訂「企業價值提升計畫揭露指引」、透過IR議合服務平台協助企業加強投資人溝通、透過創新籌資平台孵育獨角獸、與大型市值企業和金控集團及國際創投機構密切合作來提前布局投資組合中海內外前瞻產業優質標的並吸引潛力獨角獸掛牌等策略，來強化更多台灣中小企業的能見度及投資者的青睞，證交所也將持續與創新生態圈夥伴合作，擴大能見度聚焦東南亞、日本及美西矽谷。

IPO分成二部分，一般板和創新板，家數今年45家，「值」也很重要，AI科技的運用這些產業與過去傳統產業大有不同，是以市值，而非穩定獲利方向為考量，創新板更在意的是怎樣有潛力的公司能進來，因此，會更加聚焦在這類國內外公司上創新板。

並以台灣供應鏈及特色基礎上，跟隨台灣元素，找日本及美國有台灣故事性的公司能來台灣上市；且國外這些公司也希望接觸到台灣的供應鏈，這類有台灣元素的公司會成為創新板重要的元素。一般板的話，傳統大型公司在穩定獲利的基礎上，會繼續推動上市。

被問到台股目前是否虛胖？林修銘指出，台灣資本市場有基本面的支撐，台灣資本市場反映AI產業的實力，可看到那斯達克等市場，相關產業的表現也亮眼，投資者可因應社會、產業及挑戰的改變去投資相關產業，趨勢很明顯，