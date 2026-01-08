台股將再創高？證交所董座林修銘說六次「有信心挑戰市值第六」

針對台股市值已經站上全球第七大，是否有機會挑戰第六大的加拿大股市，目前兩國股市值相差新台幣15兆元。對於台股未來市值再擴增，證交所董事長林修銘8日接受媒體採訪時，連說六次「有信心」，並強調希望台灣產業藉由台灣資本市場對外連結，得到足夠動能。

不過，他也說，證交所當然希望擴大市值，但未來市值變化會受到很多因素影響，暫時很難表述數字，但證交所會往這方向準備，希望值得期待。

台股2026年開春以來頻創新高，8日上午10時許再創30,593點盤中歷史新高。林修銘的談話為台股多頭再添強力信心。

為壯大台股，提升上市公司價值，林修銘表示，證交所已經規劃很多今年上半年的行程，亦即六月底前，將前往中東、日本、印度、美東、美西等地招商引資。

林修銘於證交所歲末新春記者會表示，加權指數一舉突破3萬點，總市值挑戰100兆元，全球排名由去年的第八名一舉跳升至第七名。這項好消息引起在場媒體高度關注，林修銘也開心拿出手機秀出台股市值全球排的統計數據，分享台股的新里程碑。

根據最新各國股市市值排名，台股以總市值3.41兆美元擠下髮國，排名第七，僅次於美國的72.53兆美元、中國21.21兆美元、日本7.55兆美元、印度5.38兆美元、英國4.45兆美元、加拿大4.08兆美元；排名第八的法國是3.39兆美元，第九是德國3.09兆美元、第十是南韓2.85兆美元。。