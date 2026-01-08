台股百兆全球市值第七大！ 證交所：推亞資中心與永續數位雙轉型

臺灣證券交易所8日舉辦歲末新春記者會，回顧2025年台灣資本市場在動盪的國際政經局勢下，展現出強大韌性與成長動能。2025年台股續寫高峰，加權指數收在28,963.6點，總市值突破94.36兆元，推升台股規模躍升至全球第8名。證交所董事長林修銘指出，進入2026年1月，台股更一舉突破3萬點大關，8日早盤續漲創盤中再創歷史新高至30,593點，市值挑戰100兆元，全球排名也進一步衝上第7名。

證交所指出，2025年市場表現呈現多項關鍵突破，各項數據創紀錄，除了市值與指數外，2025年日均成交值達4,160億元，創下歷史新高。籌資市場同樣熱絡，2025年申請上市家數達45家，為2008年以來新高；IPO籌資金額高達850億元，亦刷新歷史紀錄。

ETF則持續蓬勃發展，上市ETF資產規模達4.63兆元，較2014年成長27.7倍。此外，2025年成功推出首檔主動式ETF及被動式多資產ETF，並完成台日ETF雙向掛牌。

據統計，截至2025年底，證券開戶人數達1,377萬人（占全國人口59％），上市公司發放現金股利達2.1兆元，定期定額投資金額與零股成交金額均呈現倍數成長。

在業務推動方面，證交所聚焦於四大核心策略：一、推動亞資政策：成立推動辦公室，設置單一諮詢窗口與專網，積極拓展國際交流並強化引資成效。二、打造亞洲那斯達克：透過「創新板」聚焦14項前瞻產業，2025年申請家數達15家 ，並提供從上市前諮詢到上市後輔導的全方位服務。

三、增進市場效能：優化交易機制，縮短IPO承銷價訂定至掛牌日、ETF分割暫停交易等流程，並開放創新板得為當沖標的，帶動日均成交值增長。四、永續與數位轉型：全體上市公司已申報永續報告書 ，證交所亦導入AI分析輿情、落實零信任架構，強化反詐騙宣導與券商評鑑。

證交所表示，展望2026年，將持續以「永續」與「數位」為雙軸心，厚植資本市場韌性。在林修銘董事長帶領下，證交所將致力於落實亞資中心政策，提升台灣企業的國際能見度，並透過多元化商品布局與完善的防詐措施，建構安全、健全的投資環境，讓台灣資本市場繼續立足亞洲、連結全球。