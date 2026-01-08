有憑有據！證交所董事長林修銘秀出台股市值全球排名躍升證據

台股在2026年開年以來多頭氣盛，8日上午10時許再創30593點盤中歷史新高。證交所董事長林修銘致於8日歲末新春記者會表示，加權指數一舉突破3萬點，總市值挑戰100兆元，全球排名由去年的第八名一舉跳升至第七名。這項好消息引起在場媒體高度關注，林修銘也開心拿出手機秀出台股市值全球排的統計數據，分享台股的新里程碑。

根據最新各國股市市值排名，台股以總市值3.41兆美元擠下髮國，排名第七，僅次於美國的72.53兆美元、中國21.21兆美元、日本7.55兆美元、印度5.38兆美元、英國4.45兆美元、加拿大4.08兆美元；排名第八的法國是3.39兆美元，第九是德國3.09兆美元、第十是南韓2.85兆美元。。

林修銘致詞時表示，過去一年，全球經濟局勢充滿挑戰，地緣政治風險升溫、貿易保護主義抬頭，使國際金融市場波動加劇。然而，在這樣高度不確定的環境中，臺灣資本市場再次證明自身的韌性，也展現立足亞洲、連結全球的實力。

2025 年，在全體市場參與者的共同努力下，台股價量齊揚、屢創新高。加權股價指數收在28,963.6點，上市公司總市值突破94兆元，推升臺股規模躍升全球第8。成交動能與籌資表現亦同步刷新歷史紀錄。而在今年1月交易的這幾天，加權股價指數更一舉突破3萬點，總市值挑戰100兆元，並創下全球排名第7的佳績。

這些亮眼數字，不僅展現市場充沛流動性，更反映上市公司扎實的基本面與持續創新實力。2025年，全年度上市公司營收與獲利雙雙成長，再次顯示台灣在關鍵供應鏈中穩固的核心地位。