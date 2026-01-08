低軌衛星族群輪動續熱！元晶亮燈、鴻海與華通展望受矚目

台股8日高檔震盪再創新高，低軌衛星族群仍是盤面聚焦亮點之一。受惠SpaceX IPO想像持續發酵、衛星發射數量攀升及汰換商機逐步浮現，相關個股多頭火種未熄，吸引資金在指數震盪中尋找具中長線題材的新主線。

族群中，元晶（6443）強攻漲停率先表態，帶動耀登（3138）、穩懋（3105）、瀚荃（8103）及昇達科（3491）同步走揚。其中，耀登憑藉深耕Ku、Ka頻段天線與地面終端設備，在低軌衛星與非地面網路（NTN）布局具備能見度；穩懋則逐步擺脫單一手機市場依賴，轉向衛星通訊、AI資料中心與航太雷達等多元高毛利應用，法人普遍看好2026年營運結構轉型效益。

不過，漲多個股出現明顯調節壓力。先前已連漲10個交易日、短線累積漲幅高達75%的群創（3481），今日賣壓湧現，盤中跌幅一度超過6%，也拖累鴻海（2317）、華通（2313）等相關個股走勢轉弱，顯示資金輪動與高檔震盪特性明顯。

展望後市，法人仍看好低軌衛星供應鏈核心廠商的中長期布局。鴻海透過「珍珠號」衛星成功累積太空履歷，並藉此切入相關委託設計製造服務（DMS）商機。儘管首季消費性電子產品進入傳統淡季，但AI機櫃與衛星通訊相關出貨持續放量，市場預期雲端網路業務將成為鴻海長線成長的重要支柱。

PCB廠華通方面，受惠衛星板需求持續上修，法人指出，其泰國廠產能規劃將自每月約40萬平方呎擴增至80萬平方呎，產能利用率維持高檔，有助太空相關營收貢獻提升，並推升2026年衛星業務年增率上看兩成以上。

整體而言，低軌衛星族群短線雖受籌碼調節影響、走勢分歧，但在發射量成長、技術升級與國際大廠需求支撐下，產業趨勢未變。法人建議，投資人宜留意高檔震盪風險，聚焦具實質訂單、產能與技術門檻的核心供應鏈個股，伺機布局中長線機會。