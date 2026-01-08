台股衝上3萬點！證券股笑呵呵 這兩檔強鎖漲停

台股8日於平盤附近震盪，先前較強勢的傳產族群化工、電線電纜股走弱，但金融證券股異軍突起，康和證（6016）、宏遠證（6015）盤中漲停亮燈，群益證（6005）漲幅逾8%，衝上27元；統一證（2855）漲幅逾6%，致和證（5864）、福邦證（6026）漲幅逾5%。

台股多頭不停歇，2026年開年沒多久就衝上3萬點大關，2025年大盤指數大漲5,928.5點，年漲幅25.74%，證券股受益台股大漲，股價跟進走高。不過打開財報，僅群益證2025年前11月累計營收年增達9.7%，宏遠證、統一證、康和證前11月累計營收都小幅年減。宏遠證公布12月營收2.15億元，年增87.3%，2025年全年營收年增0.7%。

群益證（6005）受惠台股多頭氣勢未歇，自結2025年12月合併稅前純益8.3億元，稅後純益7.1億元，改寫當年單月次高紀錄，僅次於8月的約10億元表現。群益證結算2025年全年合併稅前純益74億元，稅後純益63.1億元，年增約三成，換算為每股稅後純益（EPS）達2.64元，超越2021年的高檔水準。

展望2026年台股，主動群益台灣強棒ETF（00982A）暨群益馬拉松基金經理人陳沅易認為，AI驅動台股企業獲利增長，迄今已邁入第三年，市場預估2026年台股獲利增長率上看二成，在降息循環延續，資金回流與內資動能充沛之下，台股成長有撐。

在降息環境中，泛科技股族群受惠程度最高，AI仍是2026年台股主流，尤其隨著雲端服務供應商資本支出上修、AI應用擴增，商機百花齊放，產業配置上，看好AI發展及其帶動的規格升級，包括AI伺服器、電源、散熱、PCB/CCL、半導體廠務設備、先進封裝等類股皆可關注。