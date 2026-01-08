台股多空激戰 盤中翻紅又翻黑不斷

台股8日盤中多空激戰、不斷翻紅又翻黑；截至上午12點整，最高達30,593點、最低30,268點，高低點震盪325點。台股專家分析，雖然7日爆出歷史大量，但盤面結構尚未明顯轉弱，騰落指標維持正向，市場動能仍在。不過，爆量本身即屬警訊，後續若出現開低走低、短線收盤跌破30,306點，行情恐需進行修正。

富邦投顧董事長陳奕光表示，台股目前盤勢仍需再觀察一至兩個交易日，此波行情尚未結束，後續仍有再攻機會。台股後續走勢短線先觀察30,306點、第二個關鍵落在29,363點支撐。

陳奕光進一步分析，若從時間與幅度推算，自2024年7月11日高點24,416點起算，至2025年4月9的最低點17,306點，歷經約九個月下跌7,109點後落底；若以相同九個月時間推估，至1月9日前後，指數理論滿足點可上看31,526點，顯示多頭結構仍未完全滿足。

另外，陳奕光提醒，仍需留意市場潛在風險訊號，包括國安基金護盤天數下周將超過歷史最長紀錄，續留場內的必要性降低；融資近三日增加逾百億元，顯示籌碼有轉向散戶跡象；台股KD指標K值高達90以上，技術面明顯過熱；集中與櫃買市場成交金額合計達兆元，觸及警戒量水位；以及資金過度集中於特定標的。

陳奕光分析，短線盤勢可能轉為個股表現，投資人宜觀察本周四、五指數是否守穩30,306點，若失守，行情恐進入整理期。整理未必是壞事，有助於消化過熱籌碼，若趨勢延續，指數仍有機會於3月初再攻31,500點，但後續可能會進行明顯修正，直至四月底有望再續攻。

從宏觀角度觀察，全球股市，尤其亞洲市場表現仍強，資金亦有自長天期債券撤出、轉向股票的跡象。不過，在短線急漲、量能爆發的背景下，市場仍需提防震盪加劇，但短暫的休息，也是為了走更長遠的路。