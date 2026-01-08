台積電翻紅觸1,700元推升台股創高！惟多檔夯股翻黑 多空激戰升溫

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股8日再寫新頁。雖受台積電（2330）ADR走跌影響，早盤氣氛一度承壓，但權王台積電開低後迅速翻紅、盤中觸及1,700元整數關卡，帶動加權指數翻揚並衝上30,593.49點歷史新高；惟高檔反壓浮現，指數隨後劇烈震盪，多空於30,450點至30,500點區間激戰。

台積電昨夜ADR下跌2.67%，影響現股早盤開低15元、報1,660元，不過盤中承接買盤明顯進場，股價快速由黑翻紅，並一度攻上1,700元整數關卡，成功拉抬大盤改寫新高，展現權值股穩盤力量。

然而，指數站上歷史高峰後震盪加劇，鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、台達電（2308）、緯創（3231）等紛紛走弱；盤面資金轉趨觀望，旺宏（2337）、可寧衛*（8422）等中小型股波動放大，聯電（2303）、友達（2409）、華新（1605）、工信（5521）等更由紅翻黑，顯示短線追價意願降溫。

籌碼面亦呈現分歧。台積電將於9日公布2025年12月營收，市場觀望氣氛升溫。法人統計，2026年以來外資對台積電持續調節，投信與自營商則站在買方，土洋對作格局明顯，短線對股價形成一定壓力。

國際股市方面，美股近期出現獲利了結走勢，半導體類股震盪整理，市場關注政策不確定性與重要經濟數據公布前的觀望氛圍，也使台股在創高後面臨震盪整理。

從技術面觀察，大盤近期連續創高，但騰落指標卻同步走低，顯示資金高度集中於權值與特定族群，形成明顯K型走勢；目前月線正乖離約6.5%、季線正乖離接近9%，依歷史經驗，後續易出現獲利了結與整理壓力。

展望後市，法人指出，2025年12月營收將陸續揭曉，若漲多個股業績未如預期，須提防高檔修正風險。不過，中期基本面仍有支撐，台積電今年資本支出市場預期上看500億美元，加上AI運算需求持續擴大，電源升級、散熱、矽光子與先進製程設備等族群仍為市場關注焦點。

整體而言，在權值股撐盤與AI長線趨勢未變下，台股短線雖高檔震盪，但仍有機會維持強勢整理格局；操作上，法人建議避免追逐過熱個股，待乖離修正後，分批布局具備基本面支撐的題材族群。

台積電 權值股

相關新聞

台股「虛胖」金管會看到了！ 彭金隆祭四招挺優質企業

金管會主委彭金隆昨（7）日赴立院財委會報告，多位立委示警，台股靠台積電衝上3萬點，卻有65%股票在年線之下，市場結構失衡...

台股上市櫃成交金額首破兆

台股熱度爆表，集中市場昨天成交量放大到八八一七億元，創下歷史天量，連同上櫃市場交易量一五○○億元，上市櫃成交金額一點○三...

台股多空大戰爆出天量！集中市場8,817億元 市櫃合計1.03兆元

台股昨（7）日上演「多空大戰」戲碼。隨市場多空情緒激烈碰撞，大盤高低震盪264點，終場收30,435點、跌140點，集中...

三劑強心針 激勵大盤多方士氣

台股漲多震盪，市場高度關心後續走勢。法人指出，美股四大指數走多、AI 需求持續升溫，晶圓代工龍頭台積電前景亮眼等三大因素...

川普一句話讓美軍工股盤後大漲 雷虎、世紀衝上漲停板

白宮周三發布美國總統川普簽署的一道行政命令，要求軍工企業減少實施庫藏股和配息，美軍工股RTX 、諾斯洛普格魯曼（Nort...

股王信驊、股后緯穎雙創天價！AI 關鍵新品挹注2026成長動能

台股8日開低後一度翻紅，股王股后受惠AI浪潮與伺服器換機潮助攻下，股價同步改寫歷史新頁，信驊（5274）飆上7,825元...

