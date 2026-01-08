川普一句話讓美軍工股盤後大漲 雷虎、世紀衝上漲停板

白宮周三發布美國總統川普簽署的一道行政命令，要求軍工企業減少實施庫藏股和配息，美軍工股RTX 、諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等股價紛紛下挫，不過，川普宣稱要增加國防預算後，美軍工股在盤後又聯袂大漲，亞洲軍工股也跟進，台股中雷虎（8033）、世紀（5314）衝上漲停板，漢翔（2634）、邑錡（7402）盤中大漲逾8%，晟田（4541）、亞航（2630）、龍德造船（6753）漲幅逾4%。

川普要求軍工企業將更多資金投入武器開發，他表示，在這些公司增加研發與生產投資前，他不會允許國防廠商配息或實施庫藏股。川普還揚言停止和國防承包商 RTX往來，除非這家愛國者飛彈系統製造商在廠房和設備方面「加強」支出。

在美股正常交易時段，RTX 、諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與通用動力（General Dynamics）股價紛紛下挫。

川普盤後又發文，要求將 2027 年度的國防預算大幅提高逾 50%，達到 1.5 兆美元。這史無前例的增幅，將由去年開徵關稅帶來的收入來支應。

在川普宣稱要增加國防預算後，美軍工股在盤後又聯袂大漲，洛克希德馬丁勁揚 6.5%、Kratos 上漲 6.0%、諾斯洛普格魯曼上漲 5.1%、AeroVironment 上漲 5.3%、通用動力上漲 4.2%、L3Harris 上漲 6.5%。

台股的軍工族群也一同走強，雷虎、世紀衝上漲停板，漢翔、邑錡盤中大漲逾8%，晟田、亞航、龍德造船漲幅逾4%。

無人機大廠雷虎（8033）董事長陳冠如表示，美國無人機優勢計畫規模約10億美元，將透過美國子公司與當地廠商合作，爭取美國政府標案，而旗下美國俄亥俄州無人機零件廠預計第2季投產，希望將來美國無人載具市場營收與台灣市場相當。

國內航太龍頭漢翔總經理曹進平表示，公司目前累計已承接逾200億元新訂單，包括軍機維修、民航主流機種零組件製造與國家能源專案。漢翔也積極推動轉型，拓展具潛力的新興領域。例如無人機及反制系統，已明確列為未來發展主軸之一。