快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

日東紡大漲逾10%！但台股玻纖布族群漲不動 僅剩這檔創波段高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

日東紡織8日盤中大漲超過10%，但台股玻纖布族群卻沒有一同大漲，僅南亞（1303）盤中還守住3%以上的漲幅，建榮（5340）、富喬（1815）盤中漲幅約2%，德宏（5475）翻黑，台玻（1802）則在平盤附近小漲。

日東紡織股價自去年11月20日創高後回落，12中股價一路整理，2026年1月8日終於重新走強，拉出一根長紅棒，盤中大漲13%。反映在台股相關個股走勢上，玻纖布族群則稍嫌疲弱，以南亞漲勢最強，盤中漲幅逾3%。建榮盤中上漲逾2%。

南亞為玻纖布、環氧樹脂全球第三大業者，同時也在銅箔、銅箔基板、電子級玻纖絲等領域具全球第二大領先地位。市場看好，南亞正從傳統化學供應商轉型為高階電路板材料的核心推手，2026年AI伺服器邁入放量期，高效能環氧樹脂（Epoxy）及銅箔基板（CCL）需求強勁，帶旺南亞業績。

CCL上游主要由銅箔、樹脂、玻纖布等構成，占比分別為42.1%、26.1%、19.1%，近日銅價創下歷史新高，使得CCL有傳遞成本的壓力和動力，並加劇供需緊張狀態。南亞材料產品同時有銅箔基板、玻纖布和銅箔，大大受惠這波漲價潮。

營收方面，南亞雖然整體11月營收211.3億元，月減0.5%、年減3.8%，但在電子材料產品相關營收，銷售價量齊揚。在AI相關投資不斷擴張的帶動下，高階網通、伺服器需求強勁，帶動電子材料產品營收連續第五個月向上攀升。電子材料營收11月月增1.8億元，主因銷量上漲讓營收月增1.3億元，同時銅箔基板、銅箔、玻纖布等產品價格上漲也讓營收月增0.5億元。

建榮為日東紡子公司，日東紡將生產技術轉移到集團旗下的福隆玻璃纖維生產玻纖紗，再供應給建榮加工成高階玻纖布，形成從上游到下游的整合優勢。建榮日前法說會上提到，2026上半年將持續更新各式生產設備，提升生產能力，以因應高端材料需求上升，預估高階產品將達產能30%～40%。新產品T-glass計畫將於2026年第2季逐步開始生產。

營收 南亞

延伸閱讀

台股由黑翻紅「非常強勢」！直雲：現在內資主導不須要看外資的態度

台股3萬點…外資喊台積電2330元 杜金龍：將打破「三牛一熊」慣性

AI 點火…台塑集團市值激增 南亞、南亞科扮要角

台股商品規模衝破4兆 元大台灣50、元大高股息貢獻大

相關新聞

台股「虛胖」金管會看到了！ 彭金隆祭四招挺優質企業

金管會主委彭金隆昨（7）日赴立院財委會報告，多位立委示警，台股靠台積電衝上3萬點，卻有65%股票在年線之下，市場結構失衡...

台股上市櫃成交金額首破兆

台股熱度爆表，集中市場昨天成交量放大到八八一七億元，創下歷史天量，連同上櫃市場交易量一五○○億元，上市櫃成交金額一點○三...

台股多空大戰爆出天量！集中市場8,817億元 市櫃合計1.03兆元

台股昨（7）日上演「多空大戰」戲碼。隨市場多空情緒激烈碰撞，大盤高低震盪264點，終場收30,435點、跌140點，集中...

三劑強心針 激勵大盤多方士氣

台股漲多震盪，市場高度關心後續走勢。法人指出，美股四大指數走多、AI 需求持續升溫，晶圓代工龍頭台積電前景亮眼等三大因素...

股王信驊、股后緯穎雙創天價！AI 關鍵新品挹注2026成長動能

台股8日開低後一度翻紅，股王股后受惠AI浪潮與伺服器換機潮助攻下，股價同步改寫歷史新頁，信驊（5274）飆上7,825元...

台股早盤跌逾百點 台積電下跌15元開出

台股8日開盤指數下跌104.89點，開盤指數為30,330.58點。台積電（2330）開盤價1,660元，下跌15元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。