日東紡大漲逾10%！但台股玻纖布族群漲不動 僅剩這檔創波段高

日東紡織8日盤中大漲超過10%，但台股玻纖布族群卻沒有一同大漲，僅南亞（1303）盤中還守住3%以上的漲幅，建榮（5340）、富喬（1815）盤中漲幅約2%，德宏（5475）翻黑，台玻（1802）則在平盤附近小漲。

日東紡織股價自去年11月20日創高後回落，12中股價一路整理，2026年1月8日終於重新走強，拉出一根長紅棒，盤中大漲13%。反映在台股相關個股走勢上，玻纖布族群則稍嫌疲弱，以南亞漲勢最強，盤中漲幅逾3%。建榮盤中上漲逾2%。

南亞為玻纖布、環氧樹脂全球第三大業者，同時也在銅箔、銅箔基板、電子級玻纖絲等領域具全球第二大領先地位。市場看好，南亞正從傳統化學供應商轉型為高階電路板材料的核心推手，2026年AI伺服器邁入放量期，高效能環氧樹脂（Epoxy）及銅箔基板（CCL）需求強勁，帶旺南亞業績。

CCL上游主要由銅箔、樹脂、玻纖布等構成，占比分別為42.1%、26.1%、19.1%，近日銅價創下歷史新高，使得CCL有傳遞成本的壓力和動力，並加劇供需緊張狀態。南亞材料產品同時有銅箔基板、玻纖布和銅箔，大大受惠這波漲價潮。

營收方面，南亞雖然整體11月營收211.3億元，月減0.5%、年減3.8%，但在電子材料產品相關營收，銷售價量齊揚。在AI相關投資不斷擴張的帶動下，高階網通、伺服器需求強勁，帶動電子材料產品營收連續第五個月向上攀升。電子材料營收11月月增1.8億元，主因銷量上漲讓營收月增1.3億元，同時銅箔基板、銅箔、玻纖布等產品價格上漲也讓營收月增0.5億元。

建榮為日東紡子公司，日東紡將生產技術轉移到集團旗下的福隆玻璃纖維生產玻纖紗，再供應給建榮加工成高階玻纖布，形成從上游到下游的整合優勢。建榮日前法說會上提到，2026上半年將持續更新各式生產設備，提升生產能力，以因應高端材料需求上升，預估高階產品將達產能30%～40%。新產品T-glass計畫將於2026年第2季逐步開始生產。