股王信驊、股后緯穎雙創天價！AI 關鍵新品挹注2026成長動能

台股8日開低後一度翻紅，股王股后受惠AI浪潮與伺服器換機潮助攻下，股價同步改寫歷史新頁，信驊（5274）飆上7,825元、緯穎（6669）衝4,850元天價，帶動穎崴（6515）也觸及3,405元新高價。

身為全球BMC（伺服器遠端管理晶片）龍頭，信驊展現強大的基本面實力。2025年12月營收達8.72億元創下單月新高，帶動全年營收衝上90.85億元，年增逾四成。

信驊2025全年股價飆漲3,935元，漲幅高達1.18倍。展望後市，公司對今年第1季充滿信心，預估營收將續創新高來到26億至27億元水準。法人指出，信驊新一代產品AST2700採用DDR5規格，較前一代AST2600更具競爭優勢，量產版本將於本季亮相，預計今年營收占比可望直衝15%，成為2026年營運強勁成長的主引擎。

緊隨其後的股后緯穎表現同樣亮眼。儘管面臨AWS ASIC平台的轉換期，但受惠於新客戶甲骨文（Oracle）GB系列訂單需求強勁，以及零組件良率成功突破90%大關，帶動毛利率穩定攀升。

緯穎2025年第3季EPS已繳出82.92元的高標成績，市場預估2025全年EPS將挑戰268元。進入2026年，成長動能更加清晰：除了AWS新一代ASIC伺服器放量外，Oracle對GB伺服器的訂單預計翻倍成長，加上下半年AMD MI450有望加入出貨行列，讓緯穎在GPU市場也佔據關鍵席位。

股王、股后的強勢表現，反映了背後龐大的雲端基礎建設商機。根據最新統計，北美四大雲端服務商（Google、Meta、微軟、AWS）今年總投資金額將上看6,000億美元，創下歷史紀錄。