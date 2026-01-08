台股早盤跌逾百點 台積電下跌15元開出

台股8日開盤指數下跌104.89點，開盤指數為30,330.58點。台積電（2330）開盤價1,660元，下跌15元。

統一投顧表示，周三台股收爆量十字紅K線。目前KD指標仍鈍化在90以上的高檔強勢區，顯示多頭格局尚未破壞；雖然RSI指標隨指數拉回略有下修，但觀察MACD紅柱狀體仍在放大，這意味著中長線的多頭動能依然強勁，周三的爆量更像換手訊號。惟短線月線與季線乖離大，仍須提防行情震盪。

周三（7日）美股四大指數收盤：道瓊工業指數下跌 466 點，跌幅 0.9%，收48,996.08點。標普500指數下跌 23.89 點，跌幅 0.3%，收6,920.93點，那斯達克綜合指數上漲0.2%，收23,584.28點。費城半導體指數跌1%，台積電ADR跌2.7%，超微（AMD）跌2%。

美國勞動市場7 日公布的小非農ADP 就業報告顯示，2025 年 12 月美國民間就業增加 4.1 萬人，低於市場預期的增加 4.5 萬人，進一步強化就業動能降溫的看法。另外，地緣政治消息也牽動市場情緒。

川普表示，美國與委內瑞拉已達成協議，委內瑞拉將向美國出口 3,000 萬至 5,000 萬桶受制裁原油，總價值最高可達 20 億美元。

三大法人周三買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）轉賣超298.71億元，投信賣超84.51億元；自營商買超（合計）22.79億元，其中自營商（自行買賣）買超4.52億元、自營商（避險）買超18.26億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,346口至4,434口，其中外資淨空單增加4,419口至29,520口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,762口至5,677口。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日1月第一周周三結算的大量區買權OI落在30,500點，賣權最大OI落在30,000點，月買權最大OI落在30,000點，月賣權最大OI落在29,900點；外資台指期買權淨金額3.62億元，賣權淨金額0.11億元，整體選擇權籌碼面中性。