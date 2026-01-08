快訊

投顧：台股爆量短線籌碼過熱 提防行情震盪

中央社／ 台北8日電
台股示意圖。聯合報系資料照
美國金融股走弱，投資人轉向人工智慧（AI）概念股，輝達及Alphabet走高，但台積電美國存託憑證（ADR）跌2.67%。投顧指出，台股昨天爆出天量，短線籌碼過熱，加上北京要求部分中國公司暫停訂購輝達H200晶片，將影響投資人情緒，雖多頭格局尚未破壞，仍須提防行情震盪。

美股道瓊工業指數7日下跌466.00點或0.94%，收報48996.08點；標普500指數下挫23.89點或0.34%，收在6920.93點；以科技股為主的那斯達克指數上漲37.11點或0.16%，收23584.28點；費城半導體指數下滑76.06點或0.99%，收7574.87點。

台股7日回檔，台積電股價連續多日創高後休兵，資金流向記憶體及落後補漲族群，終場加權指數下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交值爆出新台幣8530.07億元，創歷史新天量。三大法人合計賣超360.43億元，其中，自營商買超22.79億元，投信賣超84.51億元，外資及陸資賣超298.71億元。

產業訊息方面，記憶體市場供不應求，鈺創及旺宏公布單月營運轉虧為盈，鈺創2025年12月每股純益0.31元，旺宏2025年11月每股純益0.04元。

記憶體控制晶片廠群聯自結2025年12月營收新台幣87.12億元，第4季營收227.99億元，同步創下歷史新高；2025年總營收首度突破700億元關卡，達726.64億元。

隨著AI機房大量建置，帶動散熱需求，散熱大廠奇鋐公布2025年全年營收新台幣1396.39億元，年增94.59%，改寫歷史新高，年度營收首度衝破千億元大關。奇鋐旗下子公司富世達也切入液冷散熱的水冷頭等零組件市場，2025年營收達124.13億元，年增51.62%，續創歷史新高。

伺服器機殼大廠勤誠公布2025年全年營收新台幣220.01億元，首度衝破200億元大關，年增51.55%，創歷史新高。

新台幣 營收 台股

台股「虛胖」金管會看到了！ 彭金隆祭四招挺優質企業

金管會主委彭金隆昨（7）日赴立院財委會報告，多位立委示警，台股靠台積電衝上3萬點，卻有65%股票在年線之下，市場結構失衡...

台股上市櫃成交金額首破兆

台股熱度爆表，集中市場昨天成交量放大到八八一七億元，創下歷史天量，連同上櫃市場交易量一五○○億元，上市櫃成交金額一點○三...

台股多空大戰爆出天量！集中市場8,817億元 市櫃合計1.03兆元

台股昨（7）日上演「多空大戰」戲碼。隨市場多空情緒激烈碰撞，大盤高低震盪264點，終場收30,435點、跌140點，集中...

只靠台積電這張神主牌 台股站上三萬卻虛胖？金管會祭「四招組合拳」

為解決台股「虛胖」隱憂，金管會主委彭金隆說，證交所已提出「企業價值提升計畫2.0」。據了解，該計畫聚焦強化策略揭露指引、...

三劑強心針 激勵大盤多方士氣

台股漲多震盪，市場高度關心後續走勢。法人指出，美股四大指數走多、AI 需求持續升溫，晶圓代工龍頭台積電前景亮眼等三大因素...

台股早盤跌逾百點 台積電下跌15元開出

台股8日開盤指數下跌104.89點，開盤指數為30,330.58點。台積電（2330）開盤價1,660元，下跌15元。

