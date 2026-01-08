瑞銀：大盤樂觀情境30,842

外資圈看台股今年首篇報告出爐。瑞銀證券基於台股上市櫃企業獲利前景看俏，上調台股本益比至15.6倍，2026年底台股目標指數預期為29,023點，樂觀情境下上看30,842點，下行估值為22,787點。

瑞銀台股策略分析師陳玟瑾指出，近來台股表現強勢，不斷創下歷史新高，主要與市場對獲利正向共識高度相關，獲利預期則跟隨主要雲端服務供應商（CSP）資本支出上修而走高。

目前市場共識預估台股今年上市櫃企業獲利年增19%，其中科技類股獲利預期持續上修，非科技類股下修趨勢已有緩和。陳玟瑾根據瑞銀涵蓋的台股研究標的，預估獲利年增率約20%，與市場共識相當。

陳玟瑾說，目前上行循環本益比屬合理水準。若供應鏈能順利交付新產品與新專案，且AI投資變現能力足以支撐激進的AI資本支出計畫，獲利預期有上修空間。

陳玟瑾持續看好台灣AI科技供應鏈，同時建議分散配置至以下三個方向：一、AI帶動的自動化需求加速成長：其中研華在智慧製造領域布局具良好優勢；二、消費性科技：聯電受惠價格趨於穩定，大立光因銷售動能改善與部分規格升級受益。

三、高股息股票：今年第4季進場、明年第2季出場，可能帶來最佳報酬。此外，預期高股息ETF資金將於11–12月進行再平衡，納入高股息個股。同時，隨科技供應鏈資本支出上升，可能帶動放款成長，因此也對銀行類股維持正向看法。

2025年以來，AI科技供應鏈出現頻繁產業輪動，陳玟瑾認為這種情況今年可能持續。陳玟瑾與瑞銀亞洲量化團隊合作，分析在「高獲利成長、且加權指數評價偏高」年度中，哪些因子表現相對突出或落後。

結果顯示，動能（Momentum）與成長（Growth）因子帶來最為正向報酬，風險（Risk）、規模（Size）與價值（Value）因子表現相對落後。