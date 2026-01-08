瑞銀：大盤樂觀情境30,842

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

外資圈看台股今年首篇報告出爐。瑞銀證券基於台股上市櫃企業獲利前景看俏，上調台股本益比至15.6倍，2026年底台股目標指數預期為29,023點，樂觀情境下上看30,842點，下行估值為22,787點。

瑞銀台股策略分析師陳玟瑾指出，近來台股表現強勢，不斷創下歷史新高，主要與市場對獲利正向共識高度相關，獲利預期則跟隨主要雲端服務供應商（CSP）資本支出上修而走高。

目前市場共識預估台股今年上市櫃企業獲利年增19%，其中科技類股獲利預期持續上修，非科技類股下修趨勢已有緩和。陳玟瑾根據瑞銀涵蓋的台股研究標的，預估獲利年增率約20%，與市場共識相當。

陳玟瑾說，目前上行循環本益比屬合理水準。若供應鏈能順利交付新產品與新專案，且AI投資變現能力足以支撐激進的AI資本支出計畫，獲利預期有上修空間。

陳玟瑾持續看好台灣AI科技供應鏈，同時建議分散配置至以下三個方向：一、AI帶動的自動化需求加速成長：其中研華在智慧製造領域布局具良好優勢；二、消費性科技：聯電受惠價格趨於穩定，大立光因銷售動能改善與部分規格升級受益。

三、高股息股票：今年第4季進場、明年第2季出場，可能帶來最佳報酬。此外，預期高股息ETF資金將於11–12月進行再平衡，納入高股息個股。同時，隨科技供應鏈資本支出上升，可能帶動放款成長，因此也對銀行類股維持正向看法。

2025年以來，AI科技供應鏈出現頻繁產業輪動，陳玟瑾認為這種情況今年可能持續。陳玟瑾與瑞銀亞洲量化團隊合作，分析在「高獲利成長、且加權指數評價偏高」年度中，哪些因子表現相對突出或落後。

結果顯示，動能（Momentum）與成長（Growth）因子帶來最為正向報酬，風險（Risk）、規模（Size）與價值（Value）因子表現相對落後。

台股 科技 高股息

延伸閱讀

只靠台積電這張神主牌 台股站上三萬卻虛胖？金管會祭「四招組合拳」

謝金河：2026年的新賽局 從低漲幅、低基期股切入

台股去年ETF冠軍出現黑馬！詹璇依：00894靠「打包高價股」年化37.5％奪冠

台股回檔免怕？「投機力道」還在就別做空！直雲：從記憶體狂飆看懂資金流向

相關新聞

台股「虛胖」金管會看到了！ 彭金隆祭四招挺優質企業

金管會主委彭金隆昨（7）日赴立院財委會報告，多位立委示警，台股靠台積電衝上3萬點，卻有65%股票在年線之下，市場結構失衡...

台股上市櫃成交金額首破兆

台股熱度爆表，集中市場昨天成交量放大到八八一七億元，創下歷史天量，連同上櫃市場交易量一五○○億元，上市櫃成交金額一點○三...

台股多空大戰爆出天量！集中市場8,817億元 市櫃合計1.03兆元

台股昨（7）日上演「多空大戰」戲碼。隨市場多空情緒激烈碰撞，大盤高低震盪264點，終場收30,435點、跌140點，集中...

只靠台積電這張神主牌 台股站上三萬卻虛胖？金管會祭「四招組合拳」

為解決台股「虛胖」隱憂，金管會主委彭金隆說，證交所已提出「企業價值提升計畫2.0」。據了解，該計畫聚焦強化策略揭露指引、...

三劑強心針 激勵大盤多方士氣

台股漲多震盪，市場高度關心後續走勢。法人指出，美股四大指數走多、AI 需求持續升溫，晶圓代工龍頭台積電前景亮眼等三大因素...

瑞銀：大盤樂觀情境30,842

外資圈看台股今年首篇報告出爐。瑞銀證券基於台股上市櫃企業獲利前景看俏，上調台股本益比至15.6倍，2026年底台股目標指...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。