三劑強心針 激勵大盤多方士氣

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股。（本報系資料庫）

台股漲多震盪，市場高度關心後續走勢。法人指出，美股四大指數走多、AI 需求持續升溫，晶圓代工龍頭台積電（2330）前景亮眼等三大因素，為台股多方信心注入強心針，加上目前技術面維持多頭排列、指數站穩關鍵均線，有望推升台股中長線趨勢穩健，後市仍具備盤堅向上的空間。

法人表示，台股目前仍具三大利多因素，多方架構持續穩固。首先，美國四大指數持續偏多，聯準會理事米蘭表示，現行貨幣政策仍屬明顯緊縮，正在壓抑經濟活動，美國在2026年可能需要降息超過4碼，市場焦點聚焦周五公布的美國去年12月非農就業報告。

在降息預期，以及AI與高效能運算（HPC）需求持續升溫帶動下，國際資金對半導體產業動能可期。

第二，從技術面觀察，台股線型架構維持多頭排列，短中長期均線呈現上揚態勢，顯示偏多趨勢尚未遭到破壞，包括KD、MACD等技術指標雖位處相對高檔，但尚未出現明確背離或轉弱訊號，多方力道仍具延續性。後市在權值股與指標族群輪流表態下，預期指數仍將維持高檔震盪偏多走勢。

第三，輝達端出新一代Vera Rubin平台，並已進入全面量產階段，同時完整說明該世代背後的系統級變革。法人解讀，Vera Rubin全面量產，不僅進一步鞏固輝達在AI訓練與推論市場的技術門檻，也再次突顯台積電在先進製程、先進封裝與異質整合上的關鍵且不可替代地位，有助股價持續創高不墜。

