台股多空大戰爆出天量！集中市場8,817億元 市櫃合計1.03兆元

台股昨（7）日上演「多空大戰」戲碼。隨市場多空情緒激烈碰撞，大盤高低震盪264點，終場收30,435點、跌140點，集中市場成交量爆出8,817.3億元、市櫃合計1.03兆元，雙雙刷新台股歷史單日最高成交量紀錄。

昨日盤面上，強勢族群如記憶體、面板、特用化學、電晶體等；權值電子股則漲多震盪、漲跌互見；千金股跌多於漲，台積電回檔休息、股價下跌30元、收1,675元，祥碩則亮燈漲停表現最強勢。

根據統計，昨日爆大量的個股前十強，依序為：友達（2409）、力積電（6770）、旺宏（2337）、群創（3481）、華邦電（2344）、華新（1605）、聯電（2303）、南亞（1303）、南亞科（2408）、可寧衛*等，成交量介於16.2萬張至85.2萬張。

隨去年12月營收陸續公布，截至昨日已有66檔率先公布的個股創下歷史新高，資金與基本面表現高度集中於三大核心族群：首先是AI半導體與設備，為成長動能最強勁的指標，包含散熱龍頭健策與雙鴻、測試介面的穎崴、半導體設備商致茂及鴻勁，以及IC設計與IP族群的信驊、M31、創意。

第二，記憶體族群受惠需求暴增，南亞科、群聯、威剛及創見等多檔個股同步繳出去年12月營收創新高的成績單；第三，PCB／CCL與關鍵電子組件：包含尖點、台燿與聯茂，以及網通大廠智邦等入列。

三大法人昨日合計賣超354.4億元，其中，外資賣超295.1億元，由買轉賣；投信賣超82.1億元，連九賣、累計賣超337.1億元；自營商買超22.7億元，連四買、累計買超334.6億元。八大公股行庫則逢低護持、買超20.2億元，由賣轉買。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等市場名師觀點，台股目前盤勢仍需再觀察兩天，短線建議留意收盤是否低於30,306點。儘管昨日爆量，但騰落指標表現不錯，上漲家數多於下跌家數，且漲停家數達51家，顯示市場動能仍在。

操作上，建議持續採取分批布局策略，鎖定具業績題材支撐與AI相關族群為核心，聚焦台積電法說題材、高速傳輸、衛星航太，及兼顧具高殖利率優勢的金控股族群等。