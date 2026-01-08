聽新聞
台股「虛胖」金管會看到了！ 彭金隆祭四招挺優質企業

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
金管會主委彭金隆。記者林伯東／攝影
金管會主委彭金隆。記者林伯東／攝影

金管會主委彭金隆昨（7）日赴立院財委會報告，多位立委示警，台股靠台積電衝上3萬點，卻有65%股票在年線之下，市場結構失衡，只剩科技股獨強，傳產股最憔悴，明顯「虛胖」。

彭金隆指出，傳產競爭力承壓並非台灣獨有，日本等也有類似現象。關鍵在於科技趨勢下，資本市場對不同產業未來預期出現落差，使傳產處在市場評價不利位置。

據金管會觀察，年線以下家數占比的確很高。以近十年來看，家數占比從18%至79%有很大波動，這反映景氣循環和投資人對市場預期。2023、2024年占比則各是67%和64%。

彭金隆強調：「這樣高的比重，的確會讓人產生疑慮。」已請證交所研議，如何讓市場知道，台灣有很多很好的產業？又該如何促進優質股票流動性？證交所已提出「企業價值提升計畫2.0」。據了解，該計畫聚焦強化策略揭露指引、鬆綁財測空間、深化議合平台，及提供優質、低流動性股造市獎勵等四大措施，以提升傳產與中小型企業能見度。

金管會希望透過該計畫，可以讓市場聚焦更多優質企業的未來與基本面，讓資本市場不只「指數長高」也能「長壯」。

其中計畫一、強化揭露策略指引。證交所將彙整內外資法人關注重點，提出更多元的揭露指引與範例，協助企業具體說明短中期經營策略。引導市場評價邏輯，從回顧績效轉向未來價值。

證交所董事長林修銘說，上市公司可依自身條件規劃中長期價值提升計畫，證交所將提供類似IR溝通的指引與範例，讓投資機構「看得見」這些企業。

二、鬆綁財測空間。金管會研議放寬財測規定，給企業更多空間說明策略可能帶來的具體效果。

三、深化議合平台：證交所將更積極媒合上市公司與國內外機構投資人，協助中大型企業克服過去難以尋找議和對象的困境。

四、提升造市獎勵：針對優質但流動性低的中小型股，將提升自營商造市獎勵，藉此改善交易量與市場關注度，避免優質公司被忽略。



