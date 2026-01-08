聽新聞
股市結構失衡 彭金隆喊話要拉傳產一把

聯合報／ 記者朱漢崙廖珮君／台北報導

台股大盤指數今年站上三萬點大關，但上漲集中少數個股或族群，逾六成股票在年線之下，股市結構失衡的問題引發關注。金管會主委彭金隆昨天表示，逾六成股票低於年線的高比重，「的確會讓人產生疑慮」，證交所也已提出「企業價值提升計畫二點○」，希望提升傳產與中小型企業能見度。

彭金隆昨赴立法院財委會備詢，多名立委關切台股僅靠台積電獨強，百分之六十五的股票仍在年線之下，在這樣的結構下，一旦ＡＩ泡沫化，是否可能影響台股。

彭金隆說，台灣資本市場從不缺乏「不確定因素」，去年至今資本市場經歷很多波動，金管會日常就持續針對資本市場未來狀況做準備；至於產業結構問題並非金管會可回答。他說，傳產競爭力承壓並非台灣獨有，日本等國也有類似現象，關鍵在於科技趨勢下，資本市場對不同產業的未來預期出現落差，使傳產在市場評價上處於不利位置。

金管會統計，以近十年來看，股價在年線以下的家數占比從百分之十八至百分之七十九波動很大，反映市場景氣循環和投資人對市場預期。二○二三年、二○二四年占比分別為百分之六十七和百分之六十四。彭金隆表示，「這樣高的比重，的確會讓人產生疑慮。」他說，證交所已提出「企業價值提升計畫二點○」。

據了解，該計畫聚焦強化策略揭露指引、鬆綁財測空間、深化議合平台，及提供優質、低流動性股造市獎勵等四大措施，以提升傳產與中小型企業能見度。

此外，對於近日台股成交量屢創新高，彭金隆說，二○二四年外資參與比率為百分之四十五，去年已升高到百分之四十八。儘管外資參與程度較高，但整體來看平均單日量能在四千一百億元左右，這幾天確實成交金額較多，但還在正常狀態。

彭金隆 台股 傳產

