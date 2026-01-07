快訊

台股漲多拉回 低基期傳產股表態走強

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
台股7日盤面漲多股出現震盪走勢，部分資金轉戰低基期傳產股尋求獲利機會，台塑（1301）、中鋼（2002）等塑膠、鋼鐵、化工、散裝船四大族群獲得買盤追捧，股價強強滾，法人看好良性輪動格局將有利短多續航。

台積電（2330）近日提前反應法說行情，股價連日創高後，7日在外資連四賣，且賣超達2.6萬張下，出現拉回整理，壓抑台股大盤整場在低檔盤旋，所幸記憶體持強維繫多頭人氣，加上塑膠、鋼鐵、化工、航運為首的傳產股出面表態，最後收高檔十字紅K。

法人指出，以今日盤面結構來看，權值電子股稍有拉回，金融股持續整理，最弱勢的傳產股補漲上攻，進入輪動格局，研判在最弱勢非金電族群補漲後，電金權值股適度整理後能否再接棒演出，或將成為台股續攻向上的重要關鍵。

觀察今日電子股成交金額雖然占大盤比重仍接近八成，但資金外溢效果帶動塑膠類股上漲7.1%，電器電纜、鋼鐵、玻璃陶瓷、航運等類股，漲幅則在2.1%至6.1%不等，部分壓抑已久的傳產大型股都一吐怨氣。

台塑集團去年拜南亞科（2408）、南亞（1303）、台塑化（6505）、南電（8046）等旗下個股股價明顯回溫，在傳產集團一片低迷中異軍突起，但旗艦台塑仍處於打底階段，今日再度修正至年線後，反彈6.4%收40.65元，帶量中長紅收復所有均線，南亞及台聚（1304）、亞聚（1308）等二線塑膠股同步強漲，

鋼鐵族群基本面尚未見明顯起色，市場憧憬的烏克蘭戰後重建題材遙遙無期，但目前股價淨值比不高，且籌碼經過長期整理後相對乾淨，今日吸引部分業內資金進場短打，官田鋼（2017）、聚亨（2022）、燁興（2007）、威致（2028）、海光（2038）、彰源（2030）、新鋼（2032）等攜手攻頂，中鋼漲5.1%收19.45元，一舉收復多條均線壓力。

台塑集團 鋼鐵

