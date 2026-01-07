快訊

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

強烈大陸冷氣團報到…明最凍探10度 下周迎另波冷空氣「氣溫再下降」

去年只發生兩次！美股大盤跟這指數同時走揚 恐暗示大場面要來了

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台指期夜盤7日以30,508點開低，盤中走勢呈現平盤附近震盪格局。截至晚間9點15分，台指期夜盤報30,483點、跌33點、跌幅0.1%；盤初在多方買盤推升下，最高攀至30,563點後多頭無力，在賣壓湧現下，最低點達30,464點，高低點落差達99點。

綜合元富、永豐期貨表示，近期市場資金並未明顯撤出，台指仍站穩於所有均線之上，但短線或面臨過熱風險，加上指數正乖離擴大，需留意可能的回檔壓力。市場焦點將轉向本周五（9日）公布的非農就業數據，其結果將可能影響聯準會2026年的貨幣政策走向。

事實上，本波自季線反彈以來，指數累積漲幅已超過三千點，走勢幅度大且偏快。盤面仍呈現上沖下洗，盤中雖出現獲利了結與短線調節，但回檔幅度不足一成，顯示台股仍維持強勢結構，資金未明顯撤出，只是在高檔換手。

不可否認的是，整體市場氣氛偏多，權值股尤其是台積電（2330）走勢穩健，對指數提供高度支撐，也降低投資人對回檔風險的警覺，但正因如此，更須留意短線過熱及利多提前反映的可能。

接下來，美國非農就業數據與密集登場的法說會，表面上都是利多驗證的重要事件，但在多頭情緒高度一致下，需防止利多公布後缺乏接力買盤，出現「sell the news」短線修正。若非農數據偏強、利率預期上升，或法說僅符預期而非超標，都可能引發高檔震盪甚至回檔。

台股中期趨勢尚未轉空，結構也仍偏多，但短線已進入高檔風險報酬不對稱區，操作上不宜追價，反而應該留意事件後的震盪與拉回，作為調整持股結構或重新布局的機會，而非在情緒最熱的時候全面加碼。

短線 市場 台指期 台股 台積電

延伸閱讀

台指期 追價買盤延續

台積電期連續創新高後休息 台指期夜盤上半場拉回蓄勢

黃仁勳等大咖將開金口 台指期夜盤再發力

無畏白金、白銀跳水 台指期夜盤再創歷史新高

相關新聞

各外資大幅上修！台積電目標價2000元起跳 這家估漲至2400元

外資圈近期掀起一波台積電（2330）「二字頭」目標價競賽，多家重量級券商接力上調台積電目標價，多數一舉站上2,000元關...

外資賣超298億 賣超華邦電3.5萬張最多、但大買這三檔

台股7日回檔休息，終場收在30,435.47點，下跌140.8點，外資賣超298.71億元，統計外資買賣超個股發現，...

想入手嗎？台北101股權15%將標售 當股東口袋要這麼深

資誠普華國際財務顧問公司今天表示，接受委託舉辦台北金融大樓公司（台北101）普通股股權之公開標售，並已於1月6日公告徵求...

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

台指期夜盤7日以30,508點開低，盤中走勢呈現平盤附近震盪格局。截至晚間9點15分，台指期夜盤報30,483點、跌33...

台股先休息一陣還是真的走下坡？ 李鎮宇提出四大觀察指標

台積電等大型電子權值股熄火，使台股今日由漲轉跌140點作收，對此台新投顧副董事長李鎮宇提醒，後續有四個警訊值得投資人後續...

預期2026獲利成長率達19% 瑞銀估台股「高30842點、低22787點」

瑞銀投資銀行台灣策略分析師陳玟瑾出具最新報告指出，隨著主要雲端服務供應商（CSP）持續上修資本支出（capex）計畫，市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。