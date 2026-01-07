台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

台指期夜盤7日以30,508點開低，盤中走勢呈現平盤附近震盪格局。截至晚間9點15分，台指期夜盤報30,483點、跌33點、跌幅0.1%；盤初在多方買盤推升下，最高攀至30,563點後多頭無力，在賣壓湧現下，最低點達30,464點，高低點落差達99點。

綜合元富、永豐期貨表示，近期市場資金並未明顯撤出，台指仍站穩於所有均線之上，但短線或面臨過熱風險，加上指數正乖離擴大，需留意可能的回檔壓力。市場焦點將轉向本周五（9日）公布的非農就業數據，其結果將可能影響聯準會2026年的貨幣政策走向。

事實上，本波自季線反彈以來，指數累積漲幅已超過三千點，走勢幅度大且偏快。盤面仍呈現上沖下洗，盤中雖出現獲利了結與短線調節，但回檔幅度不足一成，顯示台股仍維持強勢結構，資金未明顯撤出，只是在高檔換手。

不可否認的是，整體市場氣氛偏多，權值股尤其是台積電（2330）走勢穩健，對指數提供高度支撐，也降低投資人對回檔風險的警覺，但正因如此，更須留意短線過熱及利多提前反映的可能。

接下來，美國非農就業數據與密集登場的法說會，表面上都是利多驗證的重要事件，但在多頭情緒高度一致下，需防止利多公布後缺乏接力買盤，出現「sell the news」短線修正。若非農數據偏強、利率預期上升，或法說僅符預期而非超標，都可能引發高檔震盪甚至回檔。

台股中期趨勢尚未轉空，結構也仍偏多，但短線已進入高檔風險報酬不對稱區，操作上不宜追價，反而應該留意事件後的震盪與拉回，作為調整持股結構或重新布局的機會，而非在情緒最熱的時候全面加碼。