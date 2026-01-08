就市論勢／記憶體、AI 零組件 可留意

盤勢分析

CES展熱鬧開幕，全球算力巨頭競相發表新品，台灣AI產業鏈有望迎來新成長動能。此外，傳出大陸擬暫停對日出口稀土，市場擔憂原物料取得恐受干擾，推升供應鏈風險。台股昨（7）日開盤後表現疲軟，一度下挫逾270點，隨即反彈至平盤附近，惟午盤時獲利賣壓湧現，終場下跌140點收在30,435點，成交量約8,817億元，創下歷史新高紀錄。

從類股角度觀察，近期帶動漲勢的晶片先進製程及記憶體等半導體相關類股，與電子零組件類股最為弱勢，分別下挫1.0%及1.5%。若資金持續往半導體類股集中，預料短期波動將會加大。再者，大盤短線急漲，導致乖離率快速擴大，且KD、RSI等技術指標已進入超買區，依歷史經驗，這些指標往往預示短期有修正風險。

投資建議

近期量能充沛，多頭趨勢明確格局下，不宜預設大盤高點。台股目前呈現基本面佳但技術過熱狀況，投資策略上，首重勿過度追價，對於短線漲幅已大、乖離率過高的AI權值股，宜等回測支撐再行布局；資金集中化趨勢下，應將手中持股適度汰弱留強，伺機布局具備營收實質成長的記憶體或AI零組件族群；最後為關注補漲機會，留意資金是否轉向基期相對低的AI邊緣運算或受惠於規格升級的相關個股。