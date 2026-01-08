就市論勢／記憶體、AI 零組件 可留意

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊

盤勢分析

CES展熱鬧開幕，全球算力巨頭競相發表新品，台灣AI產業鏈有望迎來新成長動能。此外，傳出大陸擬暫停對日出口稀土，市場擔憂原物料取得恐受干擾，推升供應鏈風險。台股昨（7）日開盤後表現疲軟，一度下挫逾270點，隨即反彈至平盤附近，惟午盤時獲利賣壓湧現，終場下跌140點收在30,435點，成交量約8,817億元，創下歷史新高紀錄。

從類股角度觀察，近期帶動漲勢的晶片先進製程及記憶體等半導體相關類股，與電子零組件類股最為弱勢，分別下挫1.0%及1.5%。若資金持續往半導體類股集中，預料短期波動將會加大。再者，大盤短線急漲，導致乖離率快速擴大，且KD、RSI等技術指標已進入超買區，依歷史經驗，這些指標往往預示短期有修正風險。

投資建議

近期量能充沛，多頭趨勢明確格局下，不宜預設大盤高點。台股目前呈現基本面佳但技術過熱狀況，投資策略上，首重勿過度追價，對於短線漲幅已大、乖離率過高的AI權值股，宜等回測支撐再行布局；資金集中化趨勢下，應將手中持股適度汰弱留強，伺機布局具備營收實質成長的記憶體或AI零組件族群；最後為關注補漲機會，留意資金是否轉向基期相對低的AI邊緣運算或受惠於規格升級的相關個股。

AI 台股

延伸閱讀

台股收盤下跌140點 台積電收低30元

鴻勁、群聯...張捷的6隻金雞母曝光！雲端大廠拉貨推升記憶體 PCB上游寡占有望高成長

台股回檔免怕？「投機力道」還在就別做空！直雲：從記憶體狂飆看懂資金流向

居高思危穩健投資台股高息 ETF 群益00927漲5.72%勝大盤

相關新聞

台股「虛胖」金管會看到了！ 彭金隆祭四招挺優質企業

金管會主委彭金隆昨（7）日赴立院財委會報告，多位立委示警，台股靠台積電衝上3萬點，卻有65%股票在年線之下，市場結構失衡...

台股上市櫃成交金額首破兆

台股熱度爆表，集中市場昨天成交量放大到八八一七億元，創下歷史天量，連同上櫃市場交易量一五○○億元，上市櫃成交金額一點○三...

台股多空大戰爆出天量！集中市場8,817億元 市櫃合計1.03兆元

台股昨（7）日上演「多空大戰」戲碼。隨市場多空情緒激烈碰撞，大盤高低震盪264點，終場收30,435點、跌140點，集中...

只靠台積電這張神主牌 台股站上三萬卻虛胖？金管會祭「四招組合拳」

為解決台股「虛胖」隱憂，金管會主委彭金隆說，證交所已提出「企業價值提升計畫2.0」。據了解，該計畫聚焦強化策略揭露指引、...

三劑強心針 激勵大盤多方士氣

台股漲多震盪，市場高度關心後續走勢。法人指出，美股四大指數走多、AI 需求持續升溫，晶圓代工龍頭台積電前景亮眼等三大因素...

瑞銀：大盤樂觀情境30,842

外資圈看台股今年首篇報告出爐。瑞銀證券基於台股上市櫃企業獲利前景看俏，上調台股本益比至15.6倍，2026年底台股目標指...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。