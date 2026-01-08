證交所前進WFE年會秀成果

臺灣證券交易近日於官網「觀點」焦點專欄發布第64屆世界交易所聯合會（WFE）年會所探討的議題與分析。證交所積極參與此次全球資本市場盛會，不僅深入探討AI、區塊鏈與代幣化等前沿金融科技趨勢，更向國際展示我國ETF市場的領先成果。

證交所強調，將持續接軌國際標準，深化數位轉型，致力於提升台灣資本市場的韌性與全球競爭力，朝向「亞洲資產管理中心」目標邁進。

本屆年會首度設立「市場基礎設施創新獎」，證交所與德意志交易所、司徒加特交易所等國際龍頭同場交流。證交所於會中觀察到，全球資本市場正處於數位轉型的關鍵期，各國交易所均致力於「市場基礎設施數位化」與「普惠金融」兩大核心趨勢。

從德意志交易所推動的證券全生命周期數位化，到阿斯塔納國際交易所的黃金數位化應用，顯示資產代幣化與資料治理已成提升市場效率共同語言。證交所稱，數位技術能優化IPO流程、強化市場監理，更能透過行動化工具降低投資門檻。

在年會交流中，證交所分享了台灣ETF市場的豐碩成果，引發各國代表高度關注。受惠於商品創新與投資人教育的持續推動，台灣ETF資產規模在過去十年間大幅成長逾36倍，受益人數更突破1,500萬人次。

證交所表示，ETF在臺灣已不僅是投資工具，更是提升民眾金融素養的重要媒介。透過完整的ETF生態系建構，臺灣成功吸引跨世代投資人參與。此一發展模式為全球交易所推行普惠金融提供了極佳的實踐案例。