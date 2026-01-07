各外資大幅上修！台積電目標價2000元起跳 這家估漲至2400元

外資圈近期掀起一波台積電（2330）「二字頭」目標價競賽，多家重量級券商接力上調台積電目標價，多數一舉站上2,000元關卡以上。綜合外資法人看好，台積電先進製程與AI需求長線動能不墜，毛利率與資本紀律雙引擎點火，帶動評價全面升級，仍是資金押寶核心標的。

綜觀外資圈最新目標價，麥格理目標價由1,710元大幅上修至2,150元；摩根大通（小摩）自1,700元調升至2,100元；瑞穗證券由1,730元上修至2,000元；另外，Aletheia資本將目標價由2,100元調升至2,400元，為內外資最高；高盛目標價由1,720元大升至2,330元，評等皆維持「買進」或「優於大盤」。

整體上，麥格理看好，台積電先進製程需求持續強勁，主要動能來自邊緣AI裝置與AI加速器快速擴展，帶動N3、N2以及即將量產、導入「超級電軌」（Super Power Rail, SPR）架構的A16製程需求同步升溫。

麥格理認為，在高產能利用率支撐下，先進製程晶圓廠將有助於穩定產出、推動良率持續改善，並提升成本吸收效率；同時，製程學習曲線推進與效率優化計畫，將進一步支撐毛利率上行空間，並確保關鍵客戶量產時程的可靠性，鞏固先進製程競爭優勢。

此外，台積電未來資本支出成長方面，展望2026年至2028年，台積電可望循序提高資本支出水準，以加速先進製程產能建置，在推動中長期成長的同時，仍能避免資產負債表過度擴張，財務結構維持穩健。

綜合Aletheia資本、高盛半導體產業分析師呂昆霖補充，受惠AI需求前景樂觀，台積電2026至2028年資本支出規模可望超過1,500億美元。儘管資本支出持續增加、產能同步擴張，但台積電毛利率正呈現結構性改善趨勢，主要受惠於生產效率提升，以及海外晶圓廠對整體獲利的稀釋程度低於原先預期。

另外，小摩科技產業分析師Gokul Hariharan表示，台積電今年的美元營收可望擴增30%，利多包括3奈米製程需求暢旺、2奈米製程加強增產、先進封裝有成長空間，以及綜合平均售價有望勁揚。

小摩預期，台積電2026年的毛利率區間將處於60%-70%區間的下緣，原因包括新台幣匯率偏弱、綜合平均售價強勁上漲、以及N3良率與組合改善。事實上，台積電2027年營收也有望成長20%以上，因為先進節點產能依然緊俏，且AI資本支出投資繼續成長。