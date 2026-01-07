101股權罕見公開標售！台北101：樂觀其成

台北101股權即將標售，持有人中聯信託公司將出售普通股合計約占台北101股權之15.1%。台北101回應，本次公開標售屬股東之股權移轉安排，考量台北101近年營運表現穩健，每年獲利狀況屢創新高，股利逐年增長，對股權釋出與投資人參與皆屬良好時機，台北101對此樂觀其成。

本案為台北101股權罕見之公開標售，預計將分為A、B兩標進行標售，將A標為統包，投資者須一次購買所有股權（即15.1%）；B標為分包，投資者可選擇購買部份股權，惟最小投資門檻為1%。依公告底價每股新台幣38.7元計算，A標底價約新台幣86億元、B標最小投資門檻底價約新台幣5.7億元。

台北101近年業務表現逐年成長，台北101於2025年的商場營業額約為240億元，一舉躍升全台百貨店王，也是台灣百貨的坪效王，觀景台來客數也表現亮眼，每年超過150萬人次，獲利表現年年刷新歷史紀錄。根據其財報指出，台北金融大樓去年上半年稅後淨利達14億元，EPS 0.96元。

台北101說，未來台北101將持續穩健發展，深化台灣與國際企業之合作。

至於各大百貨業者的接手意願，國內大型百貨集團包含新光三越、遠東SOGO）等業者皆表示，「不予回應」。

台北101董事長賈永婕日前表示，2025年整體景氣辛苦，然而過去兩年業績都創新高，仍能保持正成長，顯示台北101經營穩健，包括觀景台人流和商場業績，各項數字都超出預期。

未來招商規劃上，台北101指出，商場進行品牌調整與移位，引進潮流品牌，B1已有多個新品牌及特殊店型，結合台灣元素是未來主要發展的策略。尤其，Y、Z世代的客群已占超過半數，因此接下來的改裝將以年輕趨勢為主，而董事長賈永婕的人脈也牽線許多尚未進入台灣的國際品牌，未來有機會引入更多差異化品牌。

2025年3月伊藤忠同樣以每股38.7元的價格釋出台北101過半持股，並由六大公股金融機構承接，泛公股比例從原先的52.08%躍升至約七成，成為絕對多數；而董事會中包含13席董事與四席監察人，其中伊藤忠董事兩席、泛公股董事席次為11席。