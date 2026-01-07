外資賣超298億 賣超華邦電3.5萬張最多、但大買這三檔

台股7日回檔休息，終場收在30,435.47點，下跌140.8點，外資賣超298.71億元，統計外資買賣超個股發現，一度飆達110.5元寫歷史新高價的華邦電（2344），竟高居外資賣超個股第一名，另外，台積電（2330）、群創（3481）也遭大賣，但卻大買超南亞（1303）、聯電（2303）、中鋼（2002）。

台股7日以30,412.32點開出，下跌162.98點，權王台積電以1,665元開低，終場收1,675元，下跌30元，面板的友達（2409）飆上漲停，千金股的祥碩（5269）也亮燈漲停，記憶體股續漲，旺宏（2337）、創見（2451）、廣穎（4973）都亮燈；另外，聯電以50.8元開高後衝上漲停54.1元鎖死到收盤，成交量逾23萬張。

傳產股部分，塑膠類股收盤漲幅7.14%，高居各類股冠軍，由南亞亮燈漲停領軍；電器電纜股收盤漲幅6.16%，華新（1605）衝上漲停最亮眼；鋼鐵股更是大爆發，上市的新鋼（2032）、千興（2025）、彰源（2030）、海光（2038）、燁興（2007）、聚亨（2022）、官田鋼（2017）、威致（2028）等8檔亮燈漲停；大盤指數終場收30,435.47點，下跌140.83點，成交量8,530.07億元，創歷史新天量。

三大法人賣超360.44億元，包括，外資及陸資（不含外資自營商）賣超298.71億元，投信賣超84.51億元；自營商買超（合計）22.79億元，其中自營商（自行買賣）買超4.52億元、自營商（避險）買超18.26億元。

統計外資買賣超個股發現，盤中大漲的強勢股獲得外資買超居多，包括買超南亞56,945張，買超聯電52,553張，買超中鋼52,540張，另外，買超亮燈漲停的友達42,426張。

華邦電一度衝達110.5元寫歷史新高價，終場收在106.5元，漲幅2.4%，成交量逾34.9萬張，竟是外資賣超第一名個股，單日遭外資賣超35,608張，另外，台積電也遭外資賣超26,817張，群創則遭外資賣超19,379張。