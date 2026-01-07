快訊

全台凍番薯！強烈大陸冷氣團+輻射冷卻 17縣市低溫探10度

警專第一名畢業…女警恐嚇開槍盧秀燕 改口稱「亂講話」法院繼續羈押

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

外資賣超298億 賣超華邦電3.5萬張最多、但大買這三檔

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股7日回檔休息，終場收在30,435.47點，下跌140.8點，外資賣超298.71億元，統計外資買賣超個股發現，一度飆達110.5元寫歷史新高價的華邦電（2344），竟高居外資賣超個股第一名，另外，台積電（2330）、群創（3481）也遭大賣，但卻大買超南亞（1303）、聯電（2303）、中鋼（2002）。

台股7日以30,412.32點開出，下跌162.98點，權王台積電以1,665元開低，終場收1,675元，下跌30元，面板的友達（2409）飆上漲停，千金股的祥碩（5269）也亮燈漲停，記憶體股續漲，旺宏（2337）、創見（2451）、廣穎（4973）都亮燈；另外，聯電以50.8元開高後衝上漲停54.1元鎖死到收盤，成交量逾23萬張。

傳產股部分，塑膠類股收盤漲幅7.14%，高居各類股冠軍，由南亞亮燈漲停領軍；電器電纜股收盤漲幅6.16%，華新（1605）衝上漲停最亮眼；鋼鐵股更是大爆發，上市的新鋼（2032）、千興（2025）、彰源（2030）、海光（2038）、燁興（2007）、聚亨（2022）、官田鋼（2017）、威致（2028）等8檔亮燈漲停；大盤指數終場收30,435.47點，下跌140.83點，成交量8,530.07億元，創歷史新天量。

三大法人賣超360.44億元，包括，外資及陸資（不含外資自營商）賣超298.71億元，投信賣超84.51億元；自營商買超（合計）22.79億元，其中自營商（自行買賣）買超4.52億元、自營商（避險）買超18.26億元。

統計外資買賣超個股發現，盤中大漲的強勢股獲得外資買超居多，包括買超南亞56,945張，買超聯電52,553張，買超中鋼52,540張，另外，買超亮燈漲停的友達42,426張。

華邦電一度衝達110.5元寫歷史新高價，終場收在106.5元，漲幅2.4%，成交量逾34.9萬張，竟是外資賣超第一名個股，單日遭外資賣超35,608張，另外，台積電也遭外資賣超26,817張，群創則遭外資賣超19,379張。

外資 台股 華邦電 台積電 南亞 聯電 中鋼 友達

延伸閱讀

漲破1700元的台積電（2330）還能再買嗎…專家：穩坐龍頭別怕買在高點？

華邦電曾跌到13元！劉芯彤曝家庭差點失和　如今破百自嘲「反指標是我」

他問巴菲特賣台積電有「不為人知的秘密」？反遭全網吐槽酸爆

前女主播怒夫「亂買1檔股票」一路慘跌差點婚變 今見股價：我才是豬

相關新聞

外資賣超298億 賣超華邦電3.5萬張最多、但大買這三檔

台股7日回檔休息，終場收在30,435.47點，下跌140.8點，外資賣超298.71億元，統計外資買賣超個股發現，...

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

台股7日隨權王台積電（2330）回檔休憩，盤中一度回落270.14點、探至30,306.16點；然而，晶圓二哥聯電（23...

台股3萬點了要居高思危？分析師看好元月行情 點名這些可以買

台股2026年開紅盤以來連三漲，一度寫30,576.3點的歷史新高，7日則是今年來首度下跌，分析師認為，今年元月行情可...

想入手嗎？台北101股權15%將標售 當股東口袋要這麼深

資誠普華國際財務顧問公司今天表示，接受委託舉辦台北金融大樓公司（台北101）普通股股權之公開標售，並已於1月6日公告徵求...

台股先休息一陣還是真的走下坡？ 李鎮宇提出四大觀察指標

台積電等大型電子權值股熄火，使台股今日由漲轉跌140點作收，對此台新投顧副董事長李鎮宇提醒，後續有四個警訊值得投資人後續...

預期2026獲利成長率達19% 瑞銀估台股「高30842點、低22787點」

瑞銀投資銀行台灣策略分析師陳玟瑾出具最新報告指出，隨著主要雲端服務供應商（CSP）持續上修資本支出（capex）計畫，市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。