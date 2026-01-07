台股投資動物屬性看市場 靈活猴子、價值長頸鹿增最多

台股衝破3萬點，AI資金熱，市場資料預計，AI規模將於2029年突破1兆美元，2024到2029年年複合成長率32％。永豐金證券7日透過大戶投APP下載近百萬次數據觀察，發現台股持續創新高之際，用戶投資行為正走向聰明「高頻觀察、理性出手」的新常態。

擁抱元大台灣50（0050）等ETF成分股的價值型用戶年增最多，近一年中交易8檔以上股票的靈活交易用戶也突破45萬人、年增15％，為群別中次多。顯示投資人正在以靈活輔以價值配置，應對台股新高時代。

永豐金證券指出，過去一年，投資人對證券業提供的數位交易平台與即時決策工具的依賴程度明顯提升，大戶投APP每日活躍用戶數（DAU）年增幅高達逾三成，目前下載即將破百萬次。

為幫助客戶在2026年的開始「了解自己怎麼投資」，永豐金證券連續五年將用戶龐雜的交易數據轉化為易理解的行為輪廓，包括納入交易次數、檔數、持股集中度、標的切換頻率與商品類型，協助投資人了解自身在市場中的行動模式，而非單一績效表現。

數據發現，去年前11個月，「靈活猴子」與「價值長頸鹿」增最多，分別年增15％與22％。

靈活型猴子是近一年交易標的超過8檔，特色策略切換速度快，能在不同產業與題材間尋找動能。價值型長頸鹿則偏好0050等成分股投資，聚焦長期趨勢、結構性成長潛力投資標的。

可以看出，整體「策略分化、節奏拉開」新投資習慣症出現。投資人不再只是聚焦單一主流題材，而是在不同產業與標的間靈活調整配置，操作風格開始多元。