快訊

全台凍番薯！強烈大陸冷氣團+輻射冷卻 17縣市低溫探10度

警專第一名畢業…女警恐嚇開槍盧秀燕 改口稱「亂講話」法院繼續羈押

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

台股投資動物屬性看市場 靈活猴子、價值長頸鹿增最多

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
股市創高，以投資動物屬性看市場，過去一年「靈活猴子」、「價值長頸鹿」增最多。圖／永豐金證券提供
股市創高，以投資動物屬性看市場，過去一年「靈活猴子」、「價值長頸鹿」增最多。圖／永豐金證券提供

台股衝破3萬點，AI資金熱，市場資料預計，AI規模將於2029年突破1兆美元，2024到2029年年複合成長率32％。永豐金證券7日透過大戶投APP下載近百萬次數據觀察，發現台股持續創新高之際，用戶投資行為正走向聰明「高頻觀察、理性出手」的新常態。

擁抱元大台灣50（0050）等ETF成分股的價值型用戶年增最多，近一年中交易8檔以上股票的靈活交易用戶也突破45萬人、年增15％，為群別中次多。顯示投資人正在以靈活輔以價值配置，應對台股新高時代。

永豐金證券指出，過去一年，投資人對證券業提供的數位交易平台與即時決策工具的依賴程度明顯提升，大戶投APP每日活躍用戶數（DAU）年增幅高達逾三成，目前下載即將破百萬次。

為幫助客戶在2026年的開始「了解自己怎麼投資」，永豐金證券連續五年將用戶龐雜的交易數據轉化為易理解的行為輪廓，包括納入交易次數、檔數、持股集中度、標的切換頻率與商品類型，協助投資人了解自身在市場中的行動模式，而非單一績效表現。

數據發現，去年前11個月，「靈活猴子」與「價值長頸鹿」增最多，分別年增15％與22％。

靈活型猴子是近一年交易標的超過8檔，特色策略切換速度快，能在不同產業與題材間尋找動能。價值型長頸鹿則偏好0050等成分股投資，聚焦長期趨勢、結構性成長潛力投資標的。

可以看出，整體「策略分化、節奏拉開」新投資習慣症出現。投資人不再只是聚焦單一主流題材，而是在不同產業與標的間靈活調整配置，操作風格開始多元。

台股 永豐金

延伸閱讀

台股今年正向樂觀 瑞銀上看目標指數來到這個點位

台股收盤下跌140點 台積電收低30元

台股去年ETF冠軍出現黑馬！詹璇依：00894靠「打包高價股」年化37.5％奪冠

台股回檔免怕？「投機力道」還在就別做空！直雲：從記憶體狂飆看懂資金流向

相關新聞

外資賣超298億 賣超華邦電3.5萬張最多、但大買這三檔

台股7日回檔休息，終場收在30,435.47點，下跌140.8點，外資賣超298.71億元，統計外資買賣超個股發現，...

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

台股7日隨權王台積電（2330）回檔休憩，盤中一度回落270.14點、探至30,306.16點；然而，晶圓二哥聯電（23...

台股3萬點了要居高思危？分析師看好元月行情 點名這些可以買

台股2026年開紅盤以來連三漲，一度寫30,576.3點的歷史新高，7日則是今年來首度下跌，分析師認為，今年元月行情可...

想入手嗎？台北101股權15%將標售 當股東口袋要這麼深

資誠普華國際財務顧問公司今天表示，接受委託舉辦台北金融大樓公司（台北101）普通股股權之公開標售，並已於1月6日公告徵求...

台股先休息一陣還是真的走下坡？ 李鎮宇提出四大觀察指標

台積電等大型電子權值股熄火，使台股今日由漲轉跌140點作收，對此台新投顧副董事長李鎮宇提醒，後續有四個警訊值得投資人後續...

預期2026獲利成長率達19% 瑞銀估台股「高30842點、低22787點」

瑞銀投資銀行台灣策略分析師陳玟瑾出具最新報告指出，隨著主要雲端服務供應商（CSP）持續上修資本支出（capex）計畫，市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。